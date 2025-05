Tradimento, anticipazioni 19 maggio: Mualla rivela a Kahraman che Can è figlio di Tolga

Mualla fa una rivelazione molto importante a Kahraman. Ecco cosa succederà nell'episodio di domani, lunedì 19 maggio, di Tradimento.

La serie andrà in onda su Canale 5 alle 14.15, subito dopo Beautiful.

Nelle puntate precedenti

Oylum Yenersoy

Da tempo Kahraman ha iniziato a provare dei sentimenti per Oylum. L'uomo si è sempre dimostrato molto protettivo nei confronti della ragazza e l'ha aiutata spesso, sia quando Can è caduto, che provando spesso a intercedere per lei con Mualla.

I due sembrano essere in ottimi rapporti, tanto da essere stati scambiati per una coppia quando hanno portato Can in ospedale.

Anticipazioni 19 maggio: Mualla rivela a Kahraman che Can è figlio di Tolga

Locandina di Tradimento

A Kahraman non basta più il rapporto che ha con Oylum, perciò si farà avanti e le parlerà apertamente dei suoi sentimenti. Per rimanere, ha bisogno di segnali da parte della ragazza; lei però, nonostante ci sia stato anche un bacio, si rifiuta di affrontare l'argomento.

Con il cuore a pezzi, Kahraman deciderà allora di allontanarsi e tornare in Argentina; proprio mentre sta andando in aeroporto, Mualla lo ferma. Non vuole perdere anche il nipote e lo supplica di rimanere.

Mualla inoltre, gli rivelerà qualcosa di molto importante: Can non è figlio di Behram. La donna gli ha fatto fare il test del dna mentre era ricoverato; poi spiega la nipote di non aver mai accettato la storia di Behram e Oylum perché sapeva che Tolga sarebbe stato una presenza ingombrante.

La signora Dicleli ammetterà di non aver mai creduto a Oylum e non si era sbagliata. Ma allora perché ha tentato di rapire il bambino e tenerlo con sé a tutti i costi? Perché, spiega Mualla, è l'unico che può portare avanti la famiglia Dicleli.

Questa conversazione con la zia lascerà molto scosso Kahraman, il quale alla fine deciderà di non partire più.