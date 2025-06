Tradimento, anticipazioni 16 giugno: Ipek e Azra trovano il filmato che rovina Yesim

Nuova settimana per Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5. L'appuntamento è alle 14.15.

In questo nuovo episodio troveremo Ipek in cerca di vendetta contro Yesim, supportata come sempre dall'amica Azra. Vediamo meglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Yesim e Umit sono stati accusati di aver avvelenato un cliente durante il catering organizzato per il suo compleanno. La vedova li indica come responsabile della morte improvvisa, avvenuta proprio durante i festeggiamenti; la donna è stata anche invitata in una trasmissione televisiva a parlarne.

Intanto, grazie alle ricerche di Yesim, Guzide ha scoperto che è stata Ipek a tentare di investirla con l'auto. La figlia di Sezai è ora su tutte le furie, specie quando ha saputo che il padre sta difendendo proprio Yesim in qualità di avvocato.

Anticipazioni 16 giugno: Ipek e Azra trovano il filmato che rovina Yesim

Locandina di Tradimento

Kahraman ha subito un delicato intervento e, finalmente, si sveglia dopo l'operazione. Oylum è sollevata e felicissima, così come tutto il resto della famiglia Dicleli.

Nel frattempo, Ipek è intenzionata a vendicarsi di Yesim, che l'ha scoperta; il momento è propizio, proprio ora che Yesim è nei guai con la legge, Ipek progetta il suo piano e, per farlo, coinvolge Azra.

La sua amica non si tira certo indietro, a maggior ragione perché anche lei risentita nei confronti della mora, ormai stanca di ricoprire il ruolo di baby-sitter e domestica.

Le due perciò, puntano alla camera di Oltan e trovano una cosa che fa al caso loro: il filmato in cui Yesim fa la escort. Le due rubano il computer portatile del costruttore e copiano il filmato: ora potrebbero davvero rovinarla.