Tradimento, anticipazioni 14 aprile: Yesim fuori di prigione, ma a una condizione

Domani alle 14.10 andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con la soap turca Tradimento.

Mentre Umit è fuori pericolo ma ancora in ospedale, Tarik ha ritirato l'ordine restrittivo nei confronti di Yesim: ha posto però una condizione molto difficile. Scopriamo di cosa si tratta.

Nella puntata precedente

Il giudice Guzide

Nella puntata precedente, abbiamo visto Sezai che cercava di riavvicinare Guzide e suo fratello Umit. Proprio mentre lo chiamava per poter concordare un incontro, l'uomo era rimasto vittima di un'aggressione e finito in terapia intensiva. Nel frattempo, Tarik aveva ricevuto delle foto compromettenti di Yesim ed era riuscito a farla trattenere dalla polizia, dopo aver avuto un ordine ristrettivo che le impedisse di avvicinarsi a Oyku.

Intanto, Ozan aveva deciso di sposare Zelis la quale, nel frattempo, stava cercando aiutando sottraendo delle informazioni a Oltan.

Anticipazioni 14 aprile: Zelis scomparsa, Yesim fuori di prigione ma a una condizione

Locandina di Tradimento

La puntata inizia con Oylum e Behram che si precipitano in ospedale per fare visita a Umit; l'uomo è fuori pericolo, ma le sue condizioni sono ancora sotto controllo. Ma chi lo ha accoltellato? Le circostanze di quanto avvenuto sono ancora misteriose.

Una volta in ospedale, Oylum e Behram trovano anche Guzide, la quale chiede spiegazioni sul comportamento di Mualla al figlio: perché la donna ha cercato di mediare tra la giudice e Tarik? Behram spiega che Mualla era solo mossa da buone intenzioni, ma la spiegazione non la convince.

Nel frattempo, Ozan torna a casa e non trova Zelis. Non solo: la ragazza sembra scomparsa e la paura è che ci sia dietro la mano di Oltan.

Mentre Ozan è in apprensione per la fidanzata, Yesim viene rilasciata grazie al ritiro della denuncia da parte di Tarik. Tutto però a una condizione: Yesim non dovrà più avvicinarsi a Oyku, o rischierà di finire in prigione.

Yesim si trova dunque in una posizione dolorosa e non potrà fare a meno di riflettere sulle sue azioni e su come le sue scelte sbagliate l'abbiano spinta in questa situazione.