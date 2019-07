Toy Story 4, Disney ritira Forky: il giocattolo è un pericolo per i bambini

In seguito ad alcune segnalazioni sul merchandising di Toy Story 4, Disney ha ritirato il peluche di Forky perchè rappresenterebbe un pericolo per i bambini.

Dopo l'arrivo in sala di Toy Story 4, la Disney ha ritirato Forky dal commercio: il giocattolo ispirato al personaggio del film, infatti, potrebbe essere potenzialmente pericoloso per i bambini.

La mossa degli studios è arrivata in seguito alla segnalazione di un'associazione di consumatori americana che ha sottolineato come il pupazzo di Forky 11 abbia degli occhi giganti che potrebbero staccarsi ed essere ingeriti incautamente dai più piccoli, con il rischio di soffocamento. Un pericolo non di poco conto, dunque. Disney e Pixar hanno immediatamente tolto dagli scaffali il giocattolo, seguendo la raccomandazione della US Consumer Product Safety Commission, e hanno anche diramato un comunicato ufficiale in cui mettono in guardia chi lo ha comprato. "I consumatori devono immediatamente allontanare il giocattolo dai bambini e restituirlo a qualsiasi punto vendita di Disney Store, Walt Disney World, o al negozio di parchi a tema Disneyland Resort per un rimborso completo"; così si legge nella nota.

Toy Story 4: una scena del film

Attualmente sono circa 80 mila i giochi a marchio Disney venduti nel mercato statunitense e fabbricati in Cina; in particolare quest'ultimo raffigurava uno dei nuovi personaggi presenti in Toy Story 4, Forky 11, che nella versione italiana è doppiato da Luca Laurenti. Come si intuisce dal nome è una forchetta che cammina e ha due grandi occhi che gli danno una espressione decisamente buffa, tanto da aver conquistato subito i più piccoli.

Woody e il nuovo arrivato Forky

Da tutto ciò è derivato un merchandising apposito e la possibilità che le sue avventure abbiano un seguito grazie a dei cortometraggi spin-off interamente dedicati a lui. Resta invece ancora da capire come si risolverà la situazione dei giochi ritirati. Vista l'alta richiesta è verosimile che verrà implementata una nuova produzione, con tutte le correzioni del caso. Al momento, è bene rimarcarlo, i difetti riguardano solo i materiali presenti negli Usa e in Canada, mentre in Europa non ci sono state segnalazioni di questo genere.

Toy Story 4 - qui la nostra recensione - è uscito nelle sale italiane il 26 giugno ed è una sorta di estensione narrativa e filosofica di quanto era già esplorato nell'episodio precedente e funge da vero epilogo della storia, con tanto di riferimenti, rimandi e omaggi all'intera saga che ha visto per protagonisti Woody, Buzz e la sua combriccola di amici.