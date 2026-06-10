Toy Story 5, le prime reazioni sono entusiaste: “Un ritorno alle origini commovente"

Dopo l'anteprima a Los Angeles di Toy Story 5, le reazioni al nuovo film Pixar sembrano concordi: Buzz, Woody e compagni sono tornati ai fasti dei primi capitoli

Pixar è tornata al suo meglio. È questa la frase che sta dominando le prime reazioni a Toy Story 5, con spettatori che dopo la première parlano già di un ritorno emotivo e potente alla magia della saga.

Dopo la première mondiale all'El Capitan Theatre di Los Angeles, Disney ha dato l'opportunità ad alcuni spettatori di condividere le proprie impressioni sui social, e le prime "recensioni" a caldo parlano di un film capace di mescolare umorismo, emozione e la classica "magia Pixar".

Toy Story 5, Woody e Buzz contro una nuova minaccia

Tra i commenti circolati online si legge che Toy Story 5 sarebbe "un ritorno perfetto per Pixar", oltre a essere descritto come uno dei capitoli più riusciti della saga, paragonabile addirittura a una delle primissime incursioni nel mondo di Woody e Buzz.

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Pochissime fin qui le critiche emerse, come chi parla di una parte iniziale un po' sfilacciata, che cerca di costruire una trama inserendo nuovi personaggi e nuove dinamiche. Nulla però che non si risolva nel più felice dei modi a metà del nuovo lungometraggio Pixar, quando tutti gli elementi confluiscono in una storia principale ricca di umorismo e "cuore".

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C'è chi addirittura si sbilancia e parla di Toy Story 5 come il miglior film dell'intera saga, cominciata nell'ormai lontano 1995. Indicando chiaramente che il futuro del franchise (se ci sarà) porta chiaramente il nome di Jessie.

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Diretto da Andrew Stanton e McKenna Harris, il film affronta il tema del rapporto tra bambini (e genitori) e tecnologia: all'inizio di Toy Story 5 Bonnie riceve infatti un tablet a forma di rana, Lilypad, che finisce per sostituire gradualmente il gioco tradizionale, mettendo in crisi il mondo dei giocattoli. Comincia da qui una vera corsa contro il tempo di Buzz, Woody e Jessie nel tentativo di salvare se stessi e i momenti di gioco con Bonnie.

Nel cast vocale della versione internazionale tornano storiche voci della saga come Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack, affiancati da nuovi ingressi, tra cui Greta Lee e Bad Bunny, che doppierà il misterioso "Pizza cu 'e lente", il giocattolo che in italiano avrà la voce di Sal Da Vinci.

In Italia il quinto capitolo di Toy Story arriverà nelle sale a partire da giovedì 18 giugno. Da martedì 16, quando sarà scaduto l'embargo Disney, potrete leggere la recensione del film anche su Movieplayer.it.