Tutto quello che vedremo su Netflix ad agosto, dai Tudors a Final Destination

Netflix si prepara a un mese ricco di novità per gli abbonati italiani, con il ritorno di serie molto attese, nuovi film, produzioni internazionali, documentari ed eventi live. Tra i titoli più importanti in arrivo sulla piattaforma ad agosto ci sono il ritorno di Cent'anni di solitudine, la terza stagione di Uno splendido errore, la quinta di Outer Banks, il ritorno della serie storica I Tudors e diversi film pronti ad ampliare il catalogo.

Le nuove serie TV su Netflix ad agosto 2026

Il catalogo si arricchisce di nuove serie TV, stagioni attese, produzioni internazionali e docuserie. Tra i titoli più importanti del mese ci sono, come già detto, il ritorno di Cent'anni di solitudine, la nuova stagione di Uno splendido errore, l'ultima di Outer Banks e il debutto di diverse produzioni provenienti da Corea, Europa e Stati Uniti.

Ecco tutte le serie TV in arrivo su Netflix Italia ad agosto 2026:

Chicago P.D. (Stagioni 1-5) - 1° agosto

GATE24: The Border - 2 agosto

I Tudors (Stagioni 1-4) - 4 agosto

Cent'anni di solitudine 2 - 5 agosto (prima parte)

Let's Marry Harry - 5 agosto

Uno splendido errore 3 - 6 agosto

Our Sticky Love - 7 agosto

Muertos S.r.l. 4 - 7 agosto

Ricky Gervais - Alley Cats - 7 agosto

Mourinho - 11 agosto

Tires - 13 agosto

La mia brillante carriera - 13 agosto

Moria - 14 agosto

Umthetho - 14 agosto

S&X - 20 agosto

Outer Banks 5 - 20 agosto

Un sacrificio di sangue - 20 agosto

Cent'anni di solitudine 2 - 26 agosto (episodio finale)

Leanne 2 - 27 agosto

Tutta la verità delle mie bugie (Toda la verdad de mis mentiras) - 28 agosto

Cent'anni di solitudine 2: arriva il finale della serie evento Netflix

Cent'anni di solitudine: un'immagine della serie Netflix

Tra le serie più attese di Netflix ad agosto 2026 c'è Cent'anni di solitudine (Cien años de soledad nella versione originale), adattamento seriale del capolavoro letterario di Gabriel García Márquez. La seconda parte della serie colombiana arriva il 5 agosto con sette episodi, mentre il 26 agosto sarà disponibile l'episodio finale che chiuderà definitivamente il racconto della famiglia Buendía e della leggendaria Macondo.

La produzione porta sullo schermo il mondo del realismo magico creato dallo scrittore, intrecciando generazioni, amori, conflitti e destino in una delle opere più ambiziose realizzate da Netflix.

Data di uscita: 5 e 26 agosto

Outer Banks 5: l'ultima avventura dei Pogues

Outer Banks. Jonathan Daviss, Chase Stokes, Carlacia Grant, Madelyn Cline e Madison Bailey insieme nella quarta stagione.

Il 20 agosto arriva la quinta stagione di Outer Banks, una delle serie d'avventura più popolari della piattaforma. La nuova stagione riporta sullo schermo per l'ultima volta John B, Sarah Cameron e i "Pogues", ancora coinvolti in misteri, cacce al tesoro e nuove sfide. La serie continua a combinare azione, avventura e dinamiche adolescenziali, mantenendo gli elementi che hanno conquistato il pubblico internazionale.

Nel frattempo le 4 stagioni precedenti sono completamente disponibili per gli abbonati Netflix.

Data di uscita: 20 agosto

I film in uscita su Netflix ad agosto 2026

Il catalogo film di Netflix propone nuove produzioni originali, film italiani, grandi titoli arrivati in piattaforma e documentari dedicati a storie incredibili. Tra le uscite più attese del mese ci sono la saga completa di Final Destination, il thriller L'uomo dei sussurri con Robert De Niro, The Beekeeper e il biopic J. Edgar diretto da Clint Eastwood.

Ecco tutti i film e i documentari in arrivo su Netflix Italia ad agosto 2026:

Final Destination (da 1 a 5) e Final Destination 3D - 1° agosto

Troppo azzurro - 1° agosto

Ricomincio da Taaac! - 2 agosto

Big Chicken: Il complotto del fast food - 5 agosto

Lo scandalo Trustor - 5 agosto

The Last House - 7 agosto

The Ribbon Hero - 8 agosto

The Beekeeper - 11 agosto

J. Edgar - 13 agosto

Rob Peace - 16 agosto

Un figlio tutto mio - 13 agosto

Freefall: La resa dei conti per Boeing - 19 agosto

Gloria! - 24 agosto

L'uomo dei sussurri (The Whisper Man) - 28 agosto

Final Destination: dal 1° agosto la saga (quasi) completa

Final Destination

Tra le novità del catalogo Netflix che certamente piaceranno ai fan del genere horror c'è l'arrivo della saga completa di Final Destination, uno dei franchise horror più conosciuti degli ultimi 20 anni.

Dal primo capitolo del 2000 fino ai film successivi, compreso The Final Destination 3D, la piattaforma rende disponibile una raccolta dedicata alla serie che ha trasformato il concetto di destino inevitabile in uno degli elementi più iconici del cinema horror contemporaneo.

In attesa che, a maggio 2028, arrivi al cinema il settimo film della saga (il sesto, Final Destination: Bloodlines, uscito nel 2025, non è al momento disponibile su Netflix).

Data di uscita: 1 agosto

L'uomo dei sussurri, il thriller con Robert De Niro

Tra i film più attesi di Netflix c'è L'uomo dei sussurri (The Whisper Man), adattamento del romanzo di Alex North pubblicato nel 2019.

Il film racconta la storia di un ex detective (interpretato da De Niro) costretto a tornare su un caso irrisolto quando il nipote viene rapito. L'indagine riporta alla luce la figura di un misterioso serial killer conosciuto come "l'uomo dei sussurri", trascinando il protagonista in un nuovo confronto con il passato.

Nel cast anche Michelle Monaghan, Adam Scott (nei panni di Tom Kennedy, figlio del detective), Michael Keaton e John Carroll Lynch.

Data di uscita: 28 agosto

Gli eventi sportivi live

Oltre alle novità del catalogo, ad agosto Netflix propone anche due appuntamenti in diretta dedicati agli appassionati di sport e intrattenimento. Dalla piattaforma arriveranno infatti un grande evento del wrestling e una partita speciale della Major League Baseball.

Ecco tutti gli eventi live in programma su Netflix Italia ad agosto 2026:

WWE SummerSlam - in diretta sabato 1 e domenica 2 agosto alle 23:55 (ora italiana)

MLB Field of Dreams: Phillies vs. Twins - in diretta il 14 agosto

WWE SummerSlam torna in diretta su Netflix

Il primo grande appuntamento del mese è WWE SummerSlam, uno degli eventi più importanti dell'anno per gli appassionati di wrestling. L'edizione 2026 viene trasmessa in diretta su Netflix nelle serate di sabato 1 e domenica 2 agosto, con inizio alle 23:55 (ora italiana).

MLB Field of Dreams: Phillies contro Twins

Il 14 agosto sarà invece la volta di MLB Field of Dreams: Phillies vs. Twins, l'evento speciale dedicato al baseball americano. L'incontro porterà su Netflix uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione della Major League Baseball.