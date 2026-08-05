Oppenheimer stasera su Canale 5: il film di Nolan vincitore di 7 Oscar arriva per la prima volta in chiaro

Con Cillian Murphy, Emily Blunt e Robert Downey Jr., il film ripercorre la storia del padre della bomba atomica tra il "Progetto Manhattan", dilemmi morali e una delle pagine più drammatiche del '900

Mentre Odissea continua a portare spettatori al cinema, Mediaset punta ancora sull'effetto del kolossal per convincere sempre più spettatori a rimanere davanti alla TV. Così, se ieri è toccato al canale tematico Iris, con la miniserie del 1997 ispirata al poema omerico, oggi tocca alla rete ammiraglia. Stasera su Canale 5 il pubblico non avrà a che fare con un'altra versione di Ulisse ma con un altro grande film di Christopher Nolan, Oppenheimer.

Scritto e diretto dal regista britannico nel 2023, il film sarà trasmesso per la prima volta in chiaro sulla TV italiana. La messa in onda coincide con l'81° anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, un evento storico che rappresenta uno dei momenti centrali della vicenda raccontata da Christopher Nolan.

Successo enorme al botteghino nell'anno della sua uscita, con oltre 900 milioni di dollari di incasso mondiale, Oppenheimer ha conquistato pubblico e critica con una storia complessa e assai lontana dai tradizionali blockbuster.

La trama di Oppenheimer di Christopher Nolan

Oppenheimer: Cillian Murphy in una scena corale

La storia raccontata da Christopher Nolan è quella di J. Robert Oppenheimer, il fisico americano scelto durante la Seconda Guerra Mondiale per guidare il "Progetto Manhattan", il programma segreto degli Stati Uniti nato con l'obiettivo di sviluppare un'arma nucleare prima della Germania nazista.

Il film segue il percorso personale e scientifico di Oppenheimer, mostrando gli anni della sua formazione tra Europa e Stati Uniti, il suo talento fuori dal comune e il suo ingresso nel mondo della fisica teorica. Dopo gli studi all'Università di Cambridge e i contatti con alcuni dei più grandi scienziati del Novecento, viene coinvolto nel progetto che avrebbe cambiato per sempre il corso della storia.

Nel 1942 Oppenheimer viene incaricato di dirigere il gruppo di ricerca riunito nei laboratori di Los Alamos, nel deserto del New Mexico. Qui, insieme a una squadra composta da alcuni delle più brillanti menti dell'epoca, lavora alla realizzazione della prima bomba atomica, in una corsa contro il tempo condizionata dal conflitto mondiale.

Christopher Nolan racconta però anche il lato più umano del protagonista: il rapporto con la moglie Katherine "Kitty" Oppenheimer, le sue ambizioni, le sue contraddizioni e il progressivo peso morale legato alla sua scoperta.

Dopo il successo del primo test nucleare Trinity e l'utilizzo dell'arma contro Hiroshima e Nagasaki, la vita dello scienziato cambia profondamente. Oppenheimer inizia infatti a interrogarsi sulle conseguenze della tecnologia che ha contribuito a creare e sul ruolo che la bomba atomica avrà negli equilibri politici mondiali.

La seconda parte del film si concentra sul periodo successivo alla guerra e sulle udienze del 1954, quando Oppenheimer viene sottoposto a un'indagine sulla sua affidabilità politica durante il maccartismo. Il confronto con il governo americano e con figure come Lewis Strauss diventa così il simbolo del conflitto tra il valore della conoscenza scientifica e la responsabilità di chi la utilizza.

La storia vera di J. Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica

J. Robert Oppenheimer è una delle figure più controverse della storia scientifica del Novecento. Nato nel 1904 a New York, fu un brillante fisico teorico e durante la Seconda Guerra Mondiale venne scelto dal governo americano per dirigere il Progetto Manhattan, coordinando il lavoro di alcuni tra i più importanti scienziati dell'epoca.

Il suo ruolo nella costruzione della bomba atomica lo rese una figura fondamentale nella storia della tecnologia militare, ma anche una persona profondamente segnata dalle conseguenze della propria scoperta. Negli anni successivi alla guerra, Oppenheimer sostenne il controllo internazionale delle armi nucleari e finì al centro di un acceso confronto politico con le istituzioni americane. È proprio questa contraddizione - quella tra il genio scientifico e il peso morale delle sue decisioni - a rappresentare il cuore del film di Nolan.

Nel cast di Oppenheimer, Cillian Murphy e Robert Downey Jr. premiati agli Oscar

Oppenheimer: Florence Pugh e Cillian Murphy

Il protagonista di Oppenheimer è Cillian Murphy, che interpreta il fisico americano in una delle prove più apprezzate della sua carriera. Accanto a lui troviamo Emily Blunt nel ruolo di Katherine "Kitty" Oppenheimer, moglie dello scienziato, Matt Damon nei panni del generale Leslie Groves, responsabile militare del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. nel ruolo di Lewis Strauss, commissario della Commissione statunitense per l'energia atomica.

Nel cast sono presenti anche Kenneth Branagh (il fisico Niels Bohr), Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett e Tom Conti nei panni di Albert Einstein.

Le interpretazioni di Cillian Murphy e Robert Downey Jr., in particolare, hanno ricevuto il massimo riconoscimento per un attore: il premio Oscar rispettivamente come miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista.

Complessivamente il film ha conquistato 7 Premi Oscar su 13 candidature, vincendo anche nelle categorie miglior film, miglior regia (a Christopher Nolan), miglior montaggio, miglior fotografia e miglior colonna sonora.

Premiato, con il Pulitzer, è stato anche il libro da cui il film ha preso spunto, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin.

A che ora finisce Oppenheimer su Canale 5

Oppenheimer: un primo piano di Robert Downey Jr

Con una durata complessiva di 3 ore, il film di Nolan farà compagnia al pubblico ben oltre la mezzanotte: includendo le pause pubblicitarie, infatti, Oppenheimer dovrebbe terminare intorno all'1:30 (se, come quasi ogni sera, La ruota della fortuna si allungherà fino alle 22:00).

Il film, che alterna sequenze a colori e in bianco e nero e utilizza una struttura narrativa non lineare, una delle caratteristiche tipiche del cinema di Christopher Nolan, sarà naturalmente disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity per la visione in contemporanea. Non sarà possibile invece vedere Oppenheimer gratuitamente anche on demand, questo perchè il film è presente nel catalogo della piattaforma ma solo per il noleggio al costo di 1,49 euro.

Il legame tra Oppenheimer e Odissea secondo Christopher Nolan

Oppenheimer: Christopher Nolan sul set del film

L'interesse intorno a Oppenheimer è tornato a crescere anche per il collegamento con Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan. A Pechino, ospite nel podcast condotto dalla docente di filosofia politica Zhong Shu, il regista ha spiegato che esiste una connessione tematica tra le due opere: entrambe raccontano personaggi chiamati ad affrontare il peso delle proprie azioni e le conseguenze delle proprie scelte.

Oppenheimer deve convivere con l'impatto della bomba atomica e con il ruolo avuto nella creazione di un'arma capace di cambiare la storia dell'umanità, mentre Ulisse affronta le conseguenze del proprio viaggio e delle decisioni prese lungo il percorso. Un legame che permette di leggere Oppenheimer non solo come un film storico, ma anche come una riflessione più ampia del regista premio Oscar sul rapporto tra conoscenza, ambizione e responsabilità.