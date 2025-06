Toy Story 5, nuovi aggiornamenti: confermato il ritorno di Joan Cusack nei panni di Jessie

Peter Docter, boss della Disney/Pixar, è stato premiato oggi con l'inserimento nella Walk of Fame del Festival dell'animazione di Annecy, e per l'occasione ha deliziato i fan con un filmato esclusivo di Hoppers e un'anticipazione dei primi due minuti di Toy Story 5, entrambi in uscita nel corso del 2026.

Docter ha confermato il ritorno di Joan Cusack nel ruolo di Jessie nel prossimo capitolo di Toy Story e ha annunciato anche nuovi emozionanti personaggi, con lo studio impegnato nelle celebrazioni per il 30° anniversario del franchise più amato dai fan.

L'originale Toy Story, uscito nel 1995, è stato il primo lungometraggio d'animazione computerizzato mai realizzato e il primo lungometraggio dei Pixar Animation Studios, distribuito da Walt Disney Pictures. All'epoca, fu un grande successo di critica e pubblico, arrivando a incassare quasi 400 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 30 milioni.

Toy Story: un franchise rivoluzionario

Toy Story

La prima pellicola del franchise, che ha dato poi il via all'arrivo di altri tre sequel, prima del prossimo in arrivo il 19 giugno 2026, ha rivoluzionato l'industria e ha dato vita all'era dell'animazione generata interamente al computer.

Un'immagine dei personaggi del film Toy Story 3

In qualità di supervisore dell'animazione del primo Toy Story, Docter ha mostrato filmati rari del film, che ha portato fama e fortuna alla Pixar e ha dato il via a un franchise che da allora ha ricevuto 18 nomination agli Oscar e 3 statuette vinte e uno Special Achievement Award, con il premio per il miglior film d'animazione sia per Toy Story 3 - La grande fuga che per Toy Story 4 e la miglior canzone originale ("We Belong Together"), presente nell'acclamato terzo capitolo del franchise di Woody e Buzz.

30 anni fa, Toy Story veniva presentato proprio al Festival dell'animazione di Annecy e oggi sembrava proprio che Docter stesse dicendo ancora una volta alla folla presente: "You've Got a Friend in Me". Al momento, non si conoscono ancora i dettagli della storia del quinto capitolo, ma stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe concentrarsi sul personaggio di Jessie.