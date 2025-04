Toy Story 5: dopo la morte di Carl Weathers sarà una star di Ghostbusters a dar voce a Combat Carl

Il personaggio apparso in Toy Story of Terror era doppiato dal compianto attore celebre per il ruolo di Apollo Creek nella saga di Rocky

Il personaggio doppiato dal compianto Carl Weathers, Combat Carl, tornerà a sorpresa nel corso della storia di Toy Story 5.

L'action figure del personaggio era apparsa per la prima volta nello speciale televisivo del 2013 Toy Story of Terror, così come Combat Carl Jr. Nel corto, Combat Carl incoraggiava Jessie e la aiutava ad affrontare le sue paure. Diversi piccoli Combat Carl si sono poi visti in seguito in Toy Story 4, quando Woody si riuniva con Bo Peep. Purtroppo, Weathers è morto all'età di 76 anni il 2 febbraio 2024 e non potrà tornare come doppiatore.

Secondo quanto rivelato da Deadline, la star di Ghostbusters, Ernie Hudson, prenderà il posto di Weathers come voce di Combat Carl in Toy Story 5. Tom Hanks e Tim Allen sono confermati per riprendere i rispettivi ruoli di Woody e Buzz Lightyear, con Allen che ha svelato che il film si concentrerà maggiormente sulla Jessie di Joan Cusack.

Toy Story, un'altra grande star per un franchise amatissimo

Toy Story 4: una scena del film animato

Quest'ultima aggiunta al cast del sequel conferma che un altro attore leggendario si è unito al franchise. Toy Story of Terror e Toy Story 4 fanno parte della nuova era dei giocattoli con Bonnie, e con Toy Story 5 che continuerà quell'era, l'inclusione di Combat Carl nella storia ha molto senso. Non è ancora stato confermato se Combat Carl avrà un ruolo di rilievo come in Toy Story of Terror o se si tratterà di un cameo come in Toy Story 4.

Toy Story 4: Woody e Bo Peep in una scena del film

I sequel hanno già aggiunto star di alto profilo per dare voce a ruoli importanti, come ad esempio Ned Beatty che ha doppiato Lotso in Toy Story 3 - La grande fuga. Successivamente, Toy Story 4 ha visto la partecipazione di Carol Burnett, Mel Brooks, Carl Reiner e Betty White per una breve scena. L'entità del ruolo di Hudson in Toy Story 5 non è stata confermata, anche se questo recast suggerisce che Combat Carl potrebbe essere una parte importante della storia. Se si fosse trattato solo di un cameo, la Pixar avrebbe potuto scegliere di non far tornare il personaggio.

L'uscita del prossimo sequel dell'amato e longevo franchise animato è prevista per il 19 giugno 2026. Toy Story 5 è diretto da Andrew Stanton, già regista dei premi Oscar Pixar WALL-E e Alla ricerca di Nemo.