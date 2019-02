Toy Story 4: Woody e Buzz alla fiera nello spot del Super Bowl!

Disney e Pixar hanno diffuso il nuovo spot di Toy Story 4 durante il Super Bowl. nello scoppiettante promo vediamo Woody, Buzz e Bo-Peep in libera uscita alla fiera.

Woody e gli altri protagonisti della saga Pixar Toy Story faranno ritorno in Toy Story 4 per vivere nuove incredibili avventure. Dopo aver trovato una nuova dimora con Bonnie alla fine di Toy Story 3 - La grande fuga, la gang ha ritrovato la serenità. Quando, però, un nuovo giocattolo chiamato "Forky", una forchetta che ha la voce di Tony Hale e che si trova visibilmente fuori posto, viene gettata con gli altri giocattoli, la quiete termina. Forky non si considera un giocattolo, ma è costretta ad affiancare gli altri membri del team in un viaggio nel mondo esterno finendo alla fiera dove faranno la conoscenza di altri due giocattoli - premi della fiera, per l'esattezza - di nome Ducky (Keegan-Michael Key) e Bunny (Jordan Peele). Insieme, i giochi sperimenteranno una nuova avventura e impareranno una volta per tutta cosa significa essere un giocattolo.

Keanu Reeves, Keegan-Michael Key e Jordan Peele si uniscono al cast vocale tradizionale che comprende le star Tim Allen, Tom Hanks, Annie Potts, Patricia Arquette e Joan Cusack.

Toy Story 4 è in uscita nei cinema italiani il 27 Giugno 2019.

