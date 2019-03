Toy Story 4: il personaggio di Keanu Reeves svelato nel trailer

Il trailer ufficiale di Toy Story 4 diffuso ieri ha svelato l'identità del personaggio doppiato da Keanu Reeves.

Ormai da qualche mese era stato annunciato l'ingresso della star di John Wick e Matrix nel team di doppiatori di Toy Story 4, ma l'identità del personaggio era rimasta misteriosa. his mysterious role had been kept under wraps until now.

Entertainment Weekly ha finalmente svelato il nome del misterioso personaggio a cui dà voce Keanu Reeves, si tratta di Duke Caboom, action figure di uno stuntman motociclista che parla con pesante accento canadese.

Duke Caboom è un giocattolo vintage anni '70 ispirato al più grande stuntman del Canada. Mostrato a cavallo della sua potente moto giocattolo, Duke si produce in pose da stuntman con sicurezza e spavalderia, ma ha un piccolo problema: non può eseguire gli stunts anticipati dal suo spot. Costretto a fare i conti coi fallimenti del passato, ha problemi di crisi d'identità quando si imbatte in Woody (Tom Hanks) in un negozio di antiquariato.

Parlando del personaggio di Keanu Reeves, i produttori hanno dichiarato: "La prima volta che abbiamo parlato col regista e Keanu del ruolo, lui è diventato Duke Caboom. Keanu ha fatto le domande giuste per capire a fondo l'anima del suo personaggio. A un certo punto si è fermato al tavolo nell'atrio della Pixar e si è messo in posa da vincitore. Era così divertente. E' tutto nel film, quello è tutto Keanu."

Final line, final session as Woody of Toy Story 4. We rode like the wind, to infinity and beyond. Hanx pic.twitter.com/v87ZYNyzx8 — Tom Hanks (@tomhanks) 30 gennaio 2019

Ma le sorprese non finiscono qui. A quanto pare il personaggio di Duke Kaboom creerebbe una sorta di crossover con Gli Incredibili 2. I fan de Gli Incredibili 2 avrebbero, infatti, già fatto la conoscenza di Duke, apparso come giocattolo nella culla di Jack Jac. Almeno questo è ciò che sostiene l'utente di Reddit Shallacatop.

L'uscita nei cinema italiani di Toy Story 4 è fissata per il 27 giugno 2019.

