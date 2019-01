Toy Story 4: Bo ritorna in azione nel nuovo poster del film

Toy Story 4 arriverà nei cinema a partire dal 27 giugno e il nuovo poster ufficiale ritrae Bo Peep, l'amica di Woody, Buzz e della banda di giocattoli. Bo e Woody non si vedono da anni nonostante abbiano sempre avuto un legame molto speciale. Nel tempo Bo si è scheggiata e scolorita ma dietro al suo delicato aspetto esteriore di porcellana nasconde tanta forza e sarcasmo. In questo nuovo capitolo il pubblico scoprirà che Bo è anche uno spirito libero in cerca di avventure, perfettamente a proprio agio "on the road". Quando lei e Woody si ritroveranno in circostanze inaspettate, scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi.

Il regista del film, Josh Cooley, ha dichiarato: "Bo ha preso il controllo del proprio destino. Mentre Woody guardava Andy crescere, Bo era su uno scaffale a prendere polvere finché non ha deciso di avventurarsi nel mondo esterno. E quando arriva Woody, i due non riescono a credere di essersi ritrovati".

L'attrice americana Annie Potts torna a prestare la voce a Bo Peep nella versione originale del film e ha spiegato: "È moderna, indipendente, capace e sicura di sé. Bo è scritta e concepita come un personaggio in grado di ispirare il pubblico: ha sopportato gli alti e bassi della vita con grazia. Anch'io spero di riuscirci"

Diretto da Josh Cooley, prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen, Toy Story 4 vedrà Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi e nuovi amici.

La sinossi anticipa:

Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce "spazzatura" e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un'inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita "on the road" hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l'ultimo dei loro problemi.