Toy Story 4: Angelo Maggi è la nuova voce di Woody

Toy Story 4, in Italia, ha un nuovo Woody: è Angelo Maggi, chiamato dalla Disney a un compito difficilissimo, ovvero sostituire, come voce del cowboy giocattolo, l'indimenticabile Fabrizio Frizzi.

A ben guardare la scelta di Disney e Pixar è stata assolutamente logica: Angelo Maggi non è soltanto la voce italiana di Clive Owen, Bruce Willis, del reverendo Lovejoy dei Simpson o di Robert Downey Jr. aka Iron Man, ma è soprattutto il doppiatore di Tom Hanks, voce del personaggio in lingua originale. A ufficializzare la decisione è stata, di fatto, la conferenza stampa che si è tenuta oggi a Roma per l'anteprima del film, ma le ipotesi erano già cadute tutte su di lui dopo la pubblicazione del primo trailer in italiano - ve ne avevamo parlato già a marzo.

Toy Story 4: chi sarà la nuova voce di Woody dopo Fabrizio Frizzi?

Un'ottima scelta, considerando anche il curriculum di tutto rispetto di Angelo Maggi, che nel 2008 è stato insignito anche del premio Leggio d'oro vome voce dell'anno, ma che non può comunque consolare fino in fondo i fan di Fabrizio Frizzi, doppiatore italiano di Woody fin da quell'ormai lontano 1995, anno del primo Toy Story. Subito dopo la notizia della sua morte, infatti, erano stati in tanti a salutare il conduttore sui social condividendo un'immagine del suo cowboy gentile con volto triste. A dimostrare quanto l'idenificazione tra Frizzi e il suo personaggio fosse stata cosa semplice per il pubblico italiano.

Toy Story 4 e Fabrizio Frizzi: perché ci mancherà la sua voce