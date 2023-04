Torno indietro e cambio vita, stasera su Rai 1: trama, cast e curiosità del film con Raoul Bova

Stasera, 26 aprile, Rai 1 trasmetterà in prima serata il film Torno indietro e cambio vita, una commedia che vede come protagonista Raoul Bova. Il regista della pellicola è Carlo Vanzina, che ha curato anche la sceneggiatura insieme al fratello Enrico. Trama, curiosità, cast e trailer del lungometraggio.

Torno indietro e cambio vita: trama del film in onda su Rai 1

Torno indietro e cambio vita: corsa sfrenata in motorino per Ricky Memphis e Raoul Bova

Marco ha una vita tutto sommato piacevole, ha una moglie, un figlio e un buon lavoro, insomma poco di cui lamentarsi. tutto crolla quando la moglie, con la quale è sposato da 25 anni, gli dice che è innamorata di un altro uomo, che vuole la separazione e lo invita a lasciare la loro casa.

Torno indietro e cambio vita: Ricky Memphis tra i banchi di scuola con Raoul Bova in un'immagine del film

L'amico di sempre Claudio gli da una mano e mentre passeggiano insieme si ritrovano a pensare a cosa accadrebbe se avessero la possibilità di tornare indietro nel tempo. Poi un incidente e il salto nel tempo fino a qualche giorno prima dell'incontro tra Marco e la donna che sposerà.

Torno indietro e cambio vita: curiosità sul film del 26 aprile su Rai 1

Torno indietro e cambio vita è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane da 01 Distribution a partire dal 18 giugno 2015. Il film presenta alcune somiglianze con Ritorno al futuro, iconico film degli anni '80 che ha avuto grande successo in tutto il mondo. Inoltre, la pellicola contiene anche altre citazioni e riferimenti, tra cui Flashdance e 610 di Lillo e Greg. Il protagonista, Marco, si ritrova coinvolto in un evento che lo fa tornare indietro nel tempo, proprio come accade a Marty McFly. Entrambi i personaggi si ritrovano nel giorno in cui hanno conosciuto l'amore della loro vita, e quando ritornano al presente scoprono che hanno cambiato il corso degli eventi.

Torno indietro e cambio vita: Raoul Bova viene visitato in presenza dei 'genitori' Max Tortora e Michela Andreozzi

La scena in cui Claudio decide di giocare la schedina conoscendo in anticipo i risultati è un richiamo diretto a Marty in Ritorno al futuro 2. Nel film Torno indietro e cambio vita, il personaggio di Giuditta presenta alcune somiglianze con Ritorno al futuro, ma è anche in parte ispirato a uno sketch radiofonico di 610, di Lillo e Greg: entrambe si chiamano Giuditta e lavorano come psicologhe.

Torno indietro e cambio vita: Interpreti e personaggi