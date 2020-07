Torno indietro e cambio vita: le citazioni di Ritorno al futuro e Flashdance

La trama di Torno indietro e cambio vita richiama per diversi aspetti quella di un'icona del cinema degli anni ottanta che ha riscosso un enorme successo a livello internazionale, si tratta di Ritorno al futuro. La pellicola presenta anche altre citazioni e riferimenti, tra Flashdance e 610 di Lillo e Greg.

Torno indietro e cambio vita: Raoul Bova con Giulia Michelini in una scena del film

Esattamente come Marty McFly si ritrova catapultato nel giorno in cui si sono conosciuti i genitori anche Marco, il protagonista di Torno indietro e cambio vita, finisce nello stesso giorno in cui ha conosciuto Giulia e, in entrambi i casi, una volta tornati al presente i due scoprono di aver cambiato il corso degli eventi.

Il personaggio di Giuditta invece richiama quello di Lorraine Baines: entrambe le donne soffrono infatti di problemi di alcolismo ed entrambe sono le madri dei rispettivi protagonisti. La scena in cui Claudio decide di giocare la schedina conoscendo in anticipo i risultati è un richiamo diretto a Marty in Ritorno al futuro 2.

Il personaggio di Giuditta, oltre ad avere dei parallelismi con Ritorno al futuro, è ripreso in parte anche da uno sketch radiofonico di 610, di Lillo e Greg: entrambe lavorano si chiamano Giuditta e lavorano come psicologhe. La scena in cui Giulia balla sulle note di Maniac è un chiaro riferimento a Flashdance: Jennifer Beals esegue un ballo su questo brano compiendo gli stessi identici movimenti.