Tornare a vincere: uscita in digitale anche per il film con Ben Affleck a causa del Coronavirus

Tornare a vincere, con star Ben Affleck, verrà distribuito in formato digitale negli USA dal 24 marzo a causa della chiusura delle sale per il Coronavirus.

Tornare a vincere, il film con star Ben Affleck, arriverà in formato digitale il 24 marzo negli Stati Uniti a causa della chiusura delle sale americane per evitare la diffusione del Coronavirus. La Warner Bros. ha deciso di procedere nello stesso modo scelto per Birds of Prey, il cinecomic al femminile con star Margot Robbie.

Il lungometraggio, accolto positivamente dalla critica americana, sarà quindi disponibile tra quattro giorni al prezzo di 19.99 dollari per permettere ai potenziali spettatori di vedere il film mentre seguono le indicazioni delle autorità e rimangono in auto-isolamento per evitare che il contagio da COVID-19 si espanda eccessivamente. Il film Tornare a vincere è stato diretto dal regista Gavin O'Connor e ha come protagonista Ben Affleck nel ruolo di un ex campione di basket al liceo che ottiene l'opportunità di occuparsi del team della sua ex scuola mentre sta lottando per superare la dipendenza da alcool e droghe che lo ha portato a perdere sua moglie e la sua famiglia. Il lungometraggio è arrivato nelle sale statunitensi il 6 marzo e ha incassato 13.6 milioni di dollari negli Stati Uniti, mentre il debutto in Australia è avvenuto lo scorso weekend ottenendo 362mila dollari.

La sceneggiatura è stata scritta dal filmmaker in collaborazione con Brad Ingelsby e attualmente ha un punteggio pari a 83% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Toby Emmerich, a capo di Warner Bros. Pictures Group, ha dichiarato: "Con gli spettatori ampiamente impossibilitati a vedere il film nelle sale a causa della situazione attuale, abbiamo deciso di offrire in anticipo l'alternativa di entrare in possesso in formato digitale dei titoli attualmente distribuiti alle persone che sono alla ricerca di grandiose forme di intrattenimento. Rimaniamo grandi fan dell'esperienza cinematografica e speriamo che gli spettatori possano tornare nelle sale nel prossimo futuro, comprendiamo che questo è un periodo complicato e offrire questa opzione semplicemente ha un senso".

Tra i titoli in arrivo in anticipo in formato digitale ci sono ancheL'uomo invisibile, The Hunt ed Emma, disponibili per un noleggio di 48 ore da oggi, Bloodshot che sarà disponibile dal 24 marzo e Cosa mi lasci di te, in arrivo dal 27 marzo.