Top Gun, il regista Tony Scott è stato quasi licenziato per la scena della pallavolo: "Erano furiosi"

La celebre scena della pallavolo in Top Gun è quasi costata il licenziamento al regista Tony Scott, le cui scelte creative si sono scontrate con la volontà di Paramount Pictures, come ricordano i montatori del film Chris Lebenzon e Billy Weber.

Tom Cruise con Val Kilmer in Top Gun

In un'intervista con The Hollywood Reporter, Chris Lebenzon e Billy Weber hanno ricordato come Tony Scott abbia sconvolto lo studio per via del modo in cui ha filmato la scena. "La scena della pallavolo 'Giocare con i ragazzi'. Quella scena è stata sceneggiata come un vero incontro", ha detto Lebenzon. "Hanno tenuto il punteggio e tutto il resto - e Tony l'ha girato come uno spot pubblicitario, ma gli executive erano arrabbiati". Weber ha aggiunto: "Lo studio era furioso. Il capo della produzione Charlie McGuire ha detto 'Lo licenzierò'. Intendendo Tony, perché ha passato un'intera giornata a girare questa scena. E poi ovviamente si scopre che è una delle scene più famose del film".

La scena in questione mostra un gruppo di attori muscolosi a torso nudo, tra cui Tom Cruise e Val Kilmer, luccicanti di sudore mentre giocano a beach volley. Weber e Lebenzon, che sono stati nominati all'Oscar per il montaggio di Top Gun, hanno spiegato che la scena della pallavolo occupava solo un singolo paragrafo nella sceneggiatura, ma Tony Scott ha finito per ampliarla in modo significativo. "Non ce lo aspettavamo. Ed è stato interessante modificarla", ha detto Lebenzon. "Non avevo mai fatto uno spot pubblicitario o un video musicale. E questa era la forza di Tony".

La scena della pallavolo è divenuta talmente celebre da guadagnarsi una rivisitazione nel sequel che miete incassi nei cinema. In Top Gun: Maverick, i piloti giocano a beach football invece che a beach volley, ma la scena presenta ancora diversi attori a torso nudo che si divertono al sole. Questa volta, tuttavia, la scena è integrata nella sceneggiatura in un modo che consente di riprodurre alcuni punti chiave della trama mentre i piloti si affrontano nella sabbia.