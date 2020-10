Top Gun: una scena del film cult è totalmente inaccurata, secondo un esperto

A quanto pare, in Top Gun c'è una scena poco accurata che non risponde alla realtà della professione di pilota della marina, ecco quale.

Era il 1986 quando Tom Cruise divenne un pilota in Top Gun ma, nonostante il film sia diventato un vero e proprio cult, secondo un esperto della Marina c'è una scena poco accurata che è stata inserita nel film che non rispecchia la vera professione dei pilota di caccia.

Tom Cruise in Top Gun

Coreografie inimmaginabili realizzate in aria, tanta competizione e indimenticabili protagonisti, non hanno lasciato il tempo di rilevare un piccolo errore in Top Gunche un esperto del settore ha recuperato tre decenni dopo. Il capitano in pensione Jim Di Matteo ha parlato con Robb Report precisando che a volte al cinema ci si dimentica di mostrare la realtà: "Quando Maverick vola dall'altra parte del mondo per affrontare un problema non è accurato. Quello che facciamo nell'aviazione navale è addestrare le persone ad avere una certa abilità o capacità. Sono dove sono e se succede qualcosa, lo gestiscono. Non facciamo arrivare nessuno da qualche altra parte per gestire il problema."

A parte questo dettaglio, che sicuramente il team di Top Gun ha deciso di ignorare per comodità della trama, l'esperto ha ammesso che anche altri elementi del film non sono accurati, compreso il cantare nei bar, l'essere molto competitivi tra loro e i pericoli reali della professione che non sono stati approfonditi.

Trent'anni dopo, Tom Cruise e la squadra di Top Gun: Maverick sono tornati in Marina, che l'attore ha recentemente ringraziato per il grande sostegno ottenuto per prepararsi al meglio per questo sequel in cui tutto il cast dovrà affrontare nuove sfide.

Dopo più di trent'anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete Maverick Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l'avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell'accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice Rooster: è il figlio dell'amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto Goose.