Top Gun: Maverick: il giubbotto di Tom Cruise modificato per la Cina?

In Top Gun: Maverick Tom Cruise indosserà un giubbotto leggermente diverso dall'originale. Il perchè? La Cina potrebbe aver avuto una grossa influenza sulla decisione.

In particolare, nel trailer di Top Gun 2 si nota la rimozione degli stemmi di Giappone e Taiwan dalla giacca del protagonista, che, come tutti sanno per Pete "Maverick" Mitchell è una sorta di "diario", senza contare il fatto che negli anni è diventata un simbolo del film stesso. Tutto è iniziato il giorno dopo la diffusione del trailer, quando il giornalista Mark MacKinnon ha pubblicato su twitter una foto in cui si nota chiaramente la differenza tra il nuovo giubbotto e quello originale: nella prima immagine a sinistra infatti, si vedono chiaramente le bandiere di Giappone e Taiwan, mentre nella seconda, più recente, sono presenti dei simboli con stessi colori ma che non rappresentano nessun Paese.

There’s a new Top Gun movie coming out. And Maverick is wearing the same leather jacket - only this time it’s Communist Party of China-approved, so the Japanese and Taiwanese flag patches are gone (screenshot on right is from the new trailer)... pic.twitter.com/gUxFNFNUKX — Mark MacKinnon (@markmackinnon) July 19, 2019

Cosa c'è dietro questa scelta? Anzitutto: Giappone e Taiwan sono storicamente avversari della Cina, politicamente (motivo per cui addirittura opere culturali nipponiche famosissime anche in Occidente, come i film dello Studio Ghibli, sono arrivate in Cina solo negli ultimi 2 o 3 anni), e gli adesivi sul giubbotto potrebbero essere stati cambiati per non avere problemi con la censura nazionale in fase di pubblicazione. In considerazione anche del fatto che al momento la Cina è la piazza più importante, con Russia e Stati Uniti, in termini di box-office.

E questo ci conduce al secondo motivo: uno dei maggiori produttori di Top Gun: Maverick è il colosso cinese Tencent Production, e dunque la sostituzione della due bandiere sarebbe solo un modo per non scontentare chi sta effettivamente finanziando tutta l'operazione, proprio, come già detto sopra, per i rapporti poco idilliaci con i due Paesi, relegati ormai a "ricordo" del 1986 sull'iconica giacca di Tom Cruise.

Top Gun: Maverick è l'atteso sequel, ambientato a 34 anni di distanza dal film originale, che lanciò ufficialmente la carriera di Tom Cruise. In questo secondo capitolo ci saranno anche Val Kilmer, Jennifer Connelly, Miles Teller, Ed Harris e Jon Hamm, mentre la regia sarà affidata a Joseph Kosinsky. Il protagonista sarà ancora una volta Pete 'Maverick' Mitchell, capitano della marina dopo più di 30 anni di servizio. Se il suo rango non è mutato, lo stesso non si può dire delle relazioni geopolitiche, con gli Stati Uniti che da allora hanno drasticamente cambiato i rapporti con gli altri paesi. Resta sicuramente la curiosità di vedere il modo in cui la pellicola rappresenterà questo 'cambio di rotta'. L'uscita del sequel di Top Gun è fissata per il 26 giungo 2020.