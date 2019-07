Top Gun: Maverick, il trailer ufficiale del sequel con Tom Cruise!

Top Gun: Maverick si presenta finalmente al pubblico con il trailer ufficiale del sequel con Tom Cruise!

Nel video, presentato al San Diego Comic-Con 2019, si ricorda come il protagonista abbia fatto parte dell'aviazione per trenta anni e abbia completato delle incredibili missioni, nonostante non abbia ottenuto promozioni e non voglia andare in "pensione" e nemeno morire. Maverick, diventato capitano, viene mostrato alle prese con spettacolari sequenze in aria e a bordo della sua famosa moto.

Il trailer regala anche qualche breve immagine degli altri protagonisti e di un volo tra le montagne.

Top Gun: Maverick è ambientato 34 anni dopo gli eventi del film originale e vede il leggendario Pete Maverick Mitchell come nuovo istruttore di Top Gun, in cui inizia a prendere sotto la sua ala Bradley, il figlio di Goose, che vorrebbe diventare un pilota proprio come suo padre.

Il poster ufficiale:

Check out the official poster for #TopGun: Maverick starring @TomCruise. In theatres 2020. pic.twitter.com/5emkDH9j5f — Top Gun (@TopGunMovie) July 18, 2019

Il cast è ricco come il primo Top Gun: oltre Tom Cruise, tornerà anche Val Kilmer nel ruolo di Iceman, al loro fianco Jennifer Connelly, Glen Powell e Miles Teller che interpreterà il giovane Bradley. Nel cast anche gli attori Jon Hamm ed Ed Harris, ma la produzione non ha voluto rilasciare alcun dettaglio riguardante i ruoli che interpreteranno nel sequel del film cult degli anni Ottanta.

Joseph Kosinski dirigerà il sequel, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.