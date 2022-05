Top Gun: Maverick, Tom Cruise: “La scena con Val Kilmer è davvero speciale” (VIDEO)

Tom Cruise, intervistato durante la premiere del suo nuovo film che si è tenuta a San Diego, ha rivelato che la scena con Val Kilmer presente in Top Gun: Maverick è 'davvero speciale'.

Tom Cruise, dopo aver sorpreso i fan con il suo incredibile atterraggio in elicottero per la premiere di Top Gun: Maverick, si è aperto a proposito della scena con Val Kilmer che vedremo nel nuovo film, sequenza che l'action star ha definito come "davvero speciale."

"Ho combattuto molto duramente affinché Val girasse con me il primo film del franchise... se consideriamo il talento, la portata del suo talento guardando quella scena in cui torniamo a recitare assieme, è molto speciale... è davvero molto speciale", ha spiegato Cruise.

Oltre a Val Kilmer nel ruolo di Tom "Iceman" Kazinski, come abbiamo potuto notare grazie alla recente premiere della pellicola, ci saranno svariate new entry in questo secondo capitolo: Glen Powell (Hangman), la scintillante Liliana Wray (Amelia Benjamin), Monica Barbaro (Phonix), Manny Jacinto (Fritz) e Miles Teller, che nella pellicola interpreta Bradley Bradshaw, figlio dello storico amico del protagonista, detto Goose.

"Con Uber sarebbe stato troppo facile", ha scherzato Tom Cruise, a proposito del suo arrivo in elicottero per la premiere di Top Gun: Maverick a San Diego: i fan lo hanno visto portare a termine uno spettacolare atterraggio sulla portaerei USS Midway, appositamente predisposta per il suo arrivo.