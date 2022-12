Top Gun: Maverick, Tom Cruise ringrazia i fan mentre si lancia da un aereo (VIDEO)

Top Gun: Maverick si è rivelato un successo senza precedenti, incassando oltre 1 miliardo e 400 mila dollari al box office globale. Il film, nominato ai Golden Globe, è stato senza dubbio il più redditizio nella carriera di Tom Cruise.

L'attore ha voluto ringraziare i fan per il clamoroso successo lanciandosi da un aereo per girare una scena del nuovo Mission: Impossible: "Ciao a tutti, ci troviamo nel caldo e soleggiato Sud Africa dove stiamo girando Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte 1 e Parte 2. Non volevo concludere l'anno senza ringraziarvi tutti per essere andati al cinema e aver supportato Top Gun: Maverick".

Dopo essersi lanciato dall'aereo, ovviamente indossando guanti e paracadute, Tom Cruise ha poi aggiunto: "Come sempre, grazie per averci permesso di intrattenervi, è stato davvero l'onore di una vita. Sto volando sempre più giù in questo momento, dobbiamo assolutamente riprendere la scena. Trascorrete delle serene vacanze e ci vediamo presto al cinema".

Top Gun: Maverick sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 22 dicembre, giusto in tempo per le festività natalizie. Dopo oltre 30 anni di servizio tra i migliori aviatori della Marina, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) si trova nel posto giusto, mentre si spinge oltre i propri limiti come coraggioso pilota collaudatore, schivando l'avanzamento di grado che lo metterebbe in punizione.