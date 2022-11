Top Gun per un giorno: sali su un aereo insieme a noi!

Top Gun: Maverick è in home video dal 31 ottobre in DVD e blu-ray, il 5 dicembre arriva invece la Superfan Edition.

Top Gun: Maverick è stato il re della stagione cinematografica 2021/2022: non soltanto perché, dopo due anni di pandemia, ha riportato la gente in massa in sala, incassando, nel mondo, quasi un miliardo e mezzo di dollari. Il film con Tom Cruise ha davvero messo d'accordo tutti: tra pubblico e critica è difficile trovare qualcuno che non abbia apprezzato il sequel del film cult anni '80.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Tom Cruise si è cucito il film addosso: tornato a lavorare con Christopher McQuarrie (autore degli ultimi Mission: Impossible) alla sceneggiatura e Joseph Kosinski (con cui aveva già girato Oblivion) alla regia, il divo ha fatto in modo che il giubbotto di Pete "Maverick" Mitchell gli cadesse ancora alla perfezione. In Top Gun: Maverick Ritroviamo il personaggio più maturo, ma non per questo meno ribelle e spericolato. Questa volta deve fare da mentore: gli viene infatti affidato l'addestramento di una squadra che deve partire per una missione segreta. Tra loro c'è anche Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), figlio di Goose, suo compagno in accademia e migliore amico.

Spettacolare, con una colonna sonora coinvolgente firmata da Hans Zimmer e Lady Gaga, che canta la canzone Hold My Hand, grazie a Plaion Pcitures Top Gun: Maverick è disponibile dal 31 ottobre in home video, in DVD e blu-ray, in sette diverse edizioni. Il 5 dicembre arriva invece la Top Gun Superfan edition: cofanetto con il Top Gun del 1984 più il sequel, in 4K UHD e Blu-ray, con moltissimi contenuti extra e gadget.

Top Gun: Maverick - Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray

Per il lancio di Top Gun: Maverick Plaion Pictures ci ha fatto vivere una giornata da veri Top Gun: siamo andati a Volandia - Parco e Museo del Volo, vicinissimo all'aeroporto di Milano, Malpensa: il più grande museo aeronautico italiano. Con oltre 100 velivoli su una superficie complessiva che supera i 250.000 m² (60.000 m² dei quali al coperto), se amate il volo è davvero il posto che fa per voi. Qui siamo saliti su diversi aerei, abbiamo provato una simulazione di volo e incontrato Angelo Boscolo, ex solista delle frecce tricolori. Il Top Gun italiano, insomma.

Intervista al pilota Angelo Boscolo

Top Gun: Maverick in 4K UHD e blu-ray, la recensione: video e audio strepitosi per volare con Tom Cruise

Tom Cruise si vanta di fare praticamente tutte le sue scene d'azione da solo. Presto sarà anche il primo attore a girare nello spazio. In Top Gun: Maverick ha usato un simulatore che riproduceva l'impatto della forza di gravità in volo. In occasione del lancio in home video del film, grazie a Plaion Pictures abbiamo incontrato un vero top gun, Angelo Boscolo, pilota ed ex solista delle Frecce Tricolori, che commenta così le scene d'azione di Cruise: "Se era veramente lui se l'è cavata bene!"

Boscolo descrive così la differenza tra i nostri piloti e quelli americani: "Loro sono americani, noi siamo italiani. La differenza è che, sino a poco tempo fa, loro avevano degli aeroplani che erano nettamente più maneggevoli e superiori rispetto ai nostri. Ora però l'aeronautica militare italiana ha dei mezzi che possono competere. L'addestramento invece è grossomodo lo stesso".

Top Gun: Maverick, Miles Teller: "Tom Cruise rischia la vita ogni volta: è la cosa più vicina a un vero Jedi"

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in una sequenza di volo

A proposito di addestramento: per pilotare un aereo in quel modo ci vuole grande disciplina, sia fisica che mentale: "La componente fisica è importante, soprattutto per le grosse accelerazioni che si possono subire. Bisogna essere allenati a sopportare i g. Per il resto: uno fa il pilota militare, quindi deve seguire certe regole. Cosa che non fa Maverick! La passione per l'adrenalina e la velocità però bisogna averla: questo non è un lavoro. Per me è sempre stato un divertimento. Così come per la maggior parte dei piloti".

A proposito di divertimento: dimenticate i soprannomi super cool di Top Gun. Nell'esercito italiano non si usa. Boscolo ci ha distrutto un mito. Non si risparmia sulla filosofia però: "Volare significa tirarsi fuori da quello che c'è per terra. Uno può essere se stesso, esprimere tutto quello che gli passa per la testa e che sa fare. Si può anche in macchina, ma si rimane per terra. Su un aereo invece si è nel cielo".