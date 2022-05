Top Gun: Maverick, Tom Cruise non avrebbe mai permesso la distribuzione del film in streaming

Tom Cruise ha svelato al Festival di Cannes 2022 che non avrebbe mai permesso la distribuzione di Top Gun: Maverick in streaming.

Tom Cruise non avrebbe mai permesso che Top Gun: Maverick venisse distribuito in streaming invece che nelle sale.

L'uscita del sequel era infatti inizialmente prevista per il 24 giugno 2020 e si è deciso di posticiparne più volte il debutto

Durante la promozione del film Top Gun: Maverick al festival di Cannes, Tom Cruise ha spiegato: "Non sarebbe mai accaduto. Mai".

La star ha sottolineato: "Ho trascorso molto tempo con i proprietari delle sale. Con le persone che servono i popcorn, con chi permette che tutto questa accada".

Cruise ha raccontato di aver chiamato dei proprietari delle sale per ribadire il suo messaggio: "Per favore, so quello che state passando. Semplicemente sappiate che stiamo facendo in modo che Mission: Impossible e Top Gun escano nelle sale".

Le spettacolari scene d'azione, in particolare, non sarebbero mai state valorizzate in ambienti diversi dalle sale tradizionali: "Io giro film per il grande schermo".

Cruise ha inoltre dichiarato che va spesso nei cinema di nascosto per vedere i film in mezzo al pubblico, passando inosservato.

Il film racconta la storia di Pete "Maverick" Mitchell che si occupa di nuove reclute tra cui Bradley "Rooster" Bradshaw, interpretato da Miles Teller, il figlio del suo amico Goose.

