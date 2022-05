Top Gun: Maverick: Tom Cruise in persona annuncia che da oggi sono aperte le prevendite del film (VIDEO)

Tom Cruise ha appena annunciato che da oggi sono aperte le prevendite per Top Gun: Maverick: il film diretto da Joseph Kosinski che arriverà nelle sale a partire dal 25 maggio.

In un nuovo video Tom Cruise annuncia l'apertura delle prevendite per Top Gun: Maverick: il nuovo capitolo cinematografico della saga, che arriva a distanza di 36 anni dalla pellicola originale, è il più atteso di quest'anno e arriverà nelle sale italiane a partire dal 25 maggio.

Le prevendite coinvolgeranno le maggiori catene di distribuzione cinematografica in Italia: basterà consultare il sito https://www.topgunilfilm.it/, cercare la sala più vicina e prenotare il biglietto. Il pubblico italiano, inoltre, avrà la possibilità di vedere il film in anticipo grazie alle esclusive anteprime che si terranno il 21 e 22 maggio in tutti i cinema che parteciperanno all'iniziativa.

La sinossi della pellicola recita: "Il Tenente Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozioneche non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei."

"Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw , nome di battaglia 'Rooster', figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw 'Goose'. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi."