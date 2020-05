Top Gun: Maverick, Tom Cruise ha costretto i colleghi giovani a un pericoloso addestramento

Per tornare alla grande in Top Gun: Maverick, Tom Cruise non si è fatto scoraggiare e ha affrontato un addestramento molto pericoloso a cui ha costretto anche i colleghi giovani.

Chi lo conosce sa che Tom Cruise non si spaventa se si parla di fare un addestramento pericoloso e quasi folle per prepararsi ai suoi ruoli, come ha fatto anche per Top Gun: Maverick, il sequel del cult anni '80 che lo ha reso una vera e propria star, in arrivo al cinema il prossimo dicembre negli USA.

Magnolia: un primo piano di Tom Cruise

Come ha confermato il produttore Jerry Bruckheimer, Tom Cruise ha dovuto imparare a sopportare la spinta dei jet da combattimento, impiegati davvero per le riprese, quindi si è cimentato in un duro allenamento di sopravvivenza sott'acqua, coinvolgendo anche i suoi colleghi più giovani sul set:

"Ha obbligato tutti gli attori a questo estenuante processo di allenamento durato tre mesi, in modo che tutti loro potessero abituarsi alla forza G degli F/A-18 in movimento. È stato davvero un duro colpo per i ragazzi, perché venivano bendati e messi all'interno di un serbatoio d'acqua capovolto e da lì dovevano capire come uscire. E Tom è arrivato primo in tutti i test. Sembra un 22enne, è una cosa fuori di testa."

Top Gun: svelato il divertente motivo per cui non sono state usate riprese di attori su veri jet

La star di Hollywood, che ora è anche un pilota esperto nella vita reale, deve ringraziare l'originale Top Gun se questa passione per l'aviazione si è accesa, interesse che è venuto fuori proprio durante i duri allenamenti fatti anche all'epoca. Con Top Gun: Maverick, Tom Cruise ha avuto l'opportunità di trasmettere il suo amore per questo mondo a tutti gli altri componenti del cast, come accenna ancora il produttore:

"Nel primo film, abbiamo inserito gli attori negli F-14 e l'unico filmato che potevamo usare era quello di Tom, perché tutti gli altri stavano vomitando. Per Maverick, abbiamo messo cinque telecamere nella cabina di pilotaggio, quindi gli attori non solo dovevano recitare, dovevano anche sapere quando accendere la telecamenra e dove il sole doveva corrispondere alla scena precedente. Tom ha tenuto tutti i briefing e tutti i debriefing dopo le riprese insieme ai grandi piloti di Top Gun con cui collaboriamo della Marina"

Insieme a Tom Cruise, in Top Gun: Maverick ci saranno anche Jennifer Connelly, Jon Hamm e Miles Teller.