Top Gun: Maverick supera Titanic nella classifica dei migliori incassi di sempre negli USA

Top Gun: Maverick ha ufficialmente superato Titanic nella classifica dei migliori risultati ottenuti ai box office americani.

Paramount può quindi festeggiare il suo migliore risultato per quanto riguarda gli incassi di tutta la sua storia, lunga circa 110 anni.

Nel mercato nordamericano Top Gun: Maverick ha quindi superato quota 662 milioni di dollari e sta puntando a superare altri titoli molto prestigiosi come Avengers: Infinity War, che è piazzato alla sesta posizione della classifica dei film con i migliori incassi di sempre a quota 678 milioni di dollari.

A livello internazionale il sequel con star Tom Cruise ha incassato attualmente 690 milioni di dollari, senza la distribuzione in mercati abitualmente molto redditizi come Cina e Russia.

Davanti a Top Gun: Maverick ci sono poi Black Panther (700 milioni), Avatar (760 milioni), Spider-Man: No Way Home (804 milioni), Avengers: Endgame (853 milioni) e Star Wars: Il Risveglio della Forza (936 milioni).

Top Gun: Maverick, Quentin Tarantino rivela: "L'ho amato"

Il film diretto da Joseph Kosinski è il primo con star Tom Cruise a superare quota 1 miliardo di dollari ai box office e racconta la storia di Pete "Maverick" Mitchell decenni dopo il primo capitolo della storia firmato da Tony Scott.

Nel cast ci sono anche Miles Teller, Glen Powell, Jon Hamm, Jennifer Connelly e Val Kilmer.