Top Gun: Maverick supera Black Panther e diventa il quinto miglior incasso di sempre negli USa

La corsa di Top Gun: Maverick è inarrestabile. Superata la soglia dei 700 milioni di incassi in Nord America, il film si è lasciato alle spalle Black Panther diventando il quinto miglior incasso di sempre negli USA.

Top Gun: Maverick è tornato in testa alla classifica degli incassi per il weekend del Labor Day weekend, aggiungendo 7,9 milioni di dollari che lo hanno portato a un totale di 701 milioni complessivi. Secondo Paramount, Top Gun: Maverick è il solo film a essere stato al primo posto nel box office americano sia per il Memorial Day che per il Labor Day.

A 15 settimane dall'uscita, il sequel del cult con Tom Cruise del 1986 ha superato il blockbuster Marvel Black Panther, fermo a quota 700,4 milioni, diventando il quinto miglior incasso di sempre in patria. Anche all'estero è stato confermato il successo della pellicola con Cruise. La nuova missione di Pete "Maverick" Mitchell ha incassato oltre 740 milioni sui mercati esteri per un totale di 1,44 miliardi, mentre Black Panther ha raccolto 674 milioni, con un incasso totale di 1,347 miliardi.

"È indubbio che Top Gun: Maverick sia una vera pietra miliare culturale che incarna il potere dell'esperienza cinematografica", ha affermato Brian Robbins, presidente e CEO di Paramount Pictures. "Mentre celebriamo questo enorme risultato e l'enorme impatto del film, vogliamo estendere la nostra gratitudine a Tom Cruise, ai nostri registi e al cast, ai team di marketing e distribuzione della Paramount e alle legioni di fan nuovi e di lunga data di Top Gun che continuano a girare per goderci questo film straordinario".

Il nuovo scoglio che Top Gun: Maverick dovrà affrontare, e chissà, forse anche superare, nella classifica dei migliori incassi USA di sempre, è avatar, a quota 760 milioni. Vedremo se ce la farà con l'aiuto del pubblico.