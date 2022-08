Top Gun: Maverick, secondo Paramount l'accusa dovrebbe essere respinta

Paramount afferma che l'accusa ricevuta questa estate nei confronti di Top Gun: Maverick dovrebbe essere respinta in quanto priva di fondamento.

Lo scorso giugno l'acclamato Top Gun: Maverick era andato incontro a dei problemi di copyright, ricevendo un'accusa da parte di Shosh Yonay e Yuval Yonay, i quali hanno domandato un risarcimento specificato - ma sicuramente molto ingente - da parte di Paramount per violazione di diritti d'autore. Hanno inoltre domandato l'interruzione della proiezione del film, così come di ogni altra pellicola del franchise.

L'accusa deriva dal fatto che l'originale Top Gun avesse preso ispirazione da un articolo intitolato "Top Guns", presente in un'edizione del 1983 del giornale California. L'editoriale scritto da Ehud Yonay trattava dei piloti e del loro programma di formazione, e Paramount non nascose di averlo usato per la pellicola, tanto da averlo citato nei titoli di coda.

La denuncia fatta dalla moglie e dal figlio del giornalista afferma che Top Gun: Maverick sia "derivativo" del titolo originale, mancando però di assicurarsi nuovi diritti sull'articolo, che da gennaio 2020 è nuovamente protetto da copyright. Paramount però nega le imputazioni: "Queste accuse sono completamente senza merito, e continueremo a difendere vigorosamente l'accusa."

Nei prossimi mesi sicuramente arriveranno notizie in merito al processo. Cosa ne pensate?