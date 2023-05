Top Gun: Maverick è ancora nelle sale in Giappone dopo un anno

Il film Top Gun: Maverick ha festeggiato un intero anno di presenza nelle sale in Giappone, diventando il più grande successo di Tom Cruise nella nazione asiatica.

Top Gun: Maverick ha festeggiato la permanenza nelle sale cinematografiche in Giappone per un anno intero.

Il sequel ha regalato a Tom Cruise il suo miglior risultato nella nazione asiatica, superando L'ultimo Samurai che si era fermato a 13,71 miliardi di yen, cifra pari a 101,5 milioni di dollari.

I risultati al box office giapponese

Il film Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski, ha debuttato nei cinema giapponesi il 27 maggio 2022 ed è diventato il progetto live-action con i migliori incassi nel periodo di tempo iniziato a maggio 2019. Il sequel con star Tom Cruise è inoltre nella Top 10 dei migliori risultati mai ottenuti da un progetto hollywoodiano.

Top Gun: Maverick: 5 motivi per cui il sequel di Tom Cruise ha migliorato il film originale

Per ora il lungometraggio non sembra ancora destinato a uscire di scena dalla programmazione delle sale giapponesi, nonostante sia disponibile in digitale.

Il film ha incassato un totale di 1495,6 milioni di dollari a livello internazionale. Il miglior risultato ai box office è stato ottenuto nel Regno Unito, con 103,5 milioni di dollari guadagnati. Il Giappone è al secondo posto nella classifica degli incassi con 101,5 milioni di dollari, e al terzo posto c'è il mercato coreano con 67,5 milioni. Ai piedi del podio rimangono Australia e Francia, arrivati a quota 65,4 e 59,8 milioni di dollari.