Top Gun: Maverick stablisce un nuovo record al suo debutto su Paramount+

Sembra proprio che il successo di Top Gun: Maverick sia destinato a durare ancora per un bel po' di tempo. Il suo recente debutto su Paramount+ ha raccolto numeri da capogiro, confermando l'amore del grande pubblico nei suoi confronti e verso la nuova interpretazione di Tom Cruise.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise e Jennifer Connelly in una scena

In base a quanto recentemente riportato da Deadline, pare che la pubblicazione su Paramount+ di Top Gun: Maverick abbia rapidamente superato, del 60% circa, il numero di spettatori che Sonic Il Film aveva raggiunto nel suo weekend di debutto in streaming. Il suo arrivo sul portale, risalente al 22 dicembre, è stato inoltre anticipato da una nuova "ondata d'amore" nei confronti del capitolo precedente che ha visto aumentare gli spettatori di circa il 400% (al momento non conosciamo i numeri precisi dato che non sono stati condivisi).

Top Gun: Maverick, una scena ha quasi causato un incidente internazionale

"Il successo travolgente di Top Gun: Maverick nelle sale, in digitale e ora in streaming è la prova innegabile che dimostra il potere della strategia di rilascio multipiattaforma di Paramount", ha detto Brian Robbins, Presidente e CEO di Paramount Pictures e Chief Content Officer, Movies and Kids & Famiglia, di Paramount+, tramite Deadline.

Interpretato da Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis, Ed Harris e Val Kilmer, Top Gun: Maverick ha guadagnato oltre 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo.