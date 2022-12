Top Gun: Maverick, una scena ha quasi causato un incidente internazionale

Una scena importante di Top Gun: Maverick, sequel della pellicola con protagonista Tom Cruise del 1986, ha portato (quasi) a un incidente internazionale per gli Stati Uniti.

L'inaspettata rivelazione è stata condivisa dal regista in una recente intervista relativa al film campione di incassi che ha dominato a lungo i box office nel 2022.

Top Gun: Maverick presenta numerose acrobazie. E gran parte delle scene che i fan hanno visto nella pellicola, sono reali. In qualità di pilota autorizzato, Tom Cruise ha dovuto viaggiare su aerei veri, restando sul sedile posteriore non essendo un pilota navale. Data la partnership con la Marina americana, le star di Maverick sono riuscite a girare in vere basi della Marina. E, come ha raccontato a Collider il regista Joseph Kosinski, questo ha quasi portato a un incidente internazionale.

"Sono andato alla China Lake Naval Air Station, che è una base della Marina nel deserto. Stavo facendo un giro della base alla ricerca di un hangar per la sequenza di Darkstar. E loro hanno detto: "Puoi scattare foto fintanto che non punti la fotocamera laggiù", ha raccontato il regista.

Kosinski ha aggiunto: "Guardo, e c'è questo hangar dall'aspetto davvero interessante con una torre e del filo spinato intorno e una porta blu. E io chiedo "Cos'è quello?". E loro rispondono: "Oh, non pensarci nemmeno. Non sarai mai in grado di girare laggiù. Non fotografarlo. Non guardarlo nemmeno". Chiedo se possiamo passarci accanto se non scatto foto, e loro mi dicono di si".

Top Gun: Maverick, il regista: "Maverick è il personaggio più vicino alla personalità di Tom Cruise"

Kosinski ha rivelato: "Quindi andiamo, ci passiamo accanto, e io lo guardo, ed è semplicemente perfetto. Voglio dire, sembra un hangar top secret all'interno di una base top secret. E io dico: "Abbiamo questa sequenza in cui abbiamo questo aereo segreto che tirano fuori di notte, e sembra proprio che sia il posto perfetto per farlo". E loro: "Beh, non è una sorpresa che tu sia interessato a quel particolare edificio". Quindi io continuo: "Oh amico. Sarebbe fantastico girare lì. Peccato."

Quindi, un paio di giorni dopo, ricevo una chiamata. E loro dicono: "Okay, se ci dici quando vuoi girare lì, prenderemo quello che c'è dentro e lo sposteremo". E abbiamo finito per girare nell'hangar top secret".

Il regista ha concluso: "E quando l'abbiamo tirato fuori per le riprese, mi è stato detto che alcuni satelliti di proprietà di altri paesi si sono spostati nello spazio per fotografarlo. Immagino che siano stati in grado di rintracciarlo, il che ho pensato fosse semplicemente fantastico. Se fossero in grado di ingrandire, vedrebbero che Tom Cruise è nella cabina di pilotaggio, il che è piuttosto interessante".

Un avvenimento che il regista non ha dimenticato, proprio come le star del film non hanno dimenticato gli addestramenti e l'aver lavorato accanto a Tom Cruise.

Tom Cruise è tornato nei panni di Pete Maverick ricevendo elogi dai fan e dalla stampa. Resta da chiedersi: potrà mai esserci un terzo capitolo da portare sul grande schermo?