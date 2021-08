Top Gun: Maverick, i primi minuti del film con Tom Cruise svelati al CinemaCon

Al CinemaCon di Las Vegas sono stati mostrati in anteprima i primi 13 minuti di Top Gun: Maverick, sequel del film che, nel 1986, diede la notorietà globale a Tom Cruise. Sebbene l'attore non abbia potuto partecipare fisicamente all'evento a causa delle concomitanti riprese di Mission: Impossible 7, lui e Haley Atwell hanno comunque inviato un videomessaggio per salutare il pubblico presente.

Nella sequenza di Top Gun: Maverick, Maverick viene informato sulla chiusura del programma Top Gun. Il personaggio interpretato da Tom Cruise decide di difendere l'Ammiraglio e di volare a bordo del suo Mach 10, che accende nel bel mezzo del deserto. Prima di partire, Maverick viene avvertito: "Lo sai che succede se decide di decollare in condizioni del genere". E l'uomo risponde: "So cosa accade agli altri se decido di non decollare".

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

L'aereo riesce a partire evitando per un pelo di distruggere il gate al suo fianco e volando alle spalle del personaggio dell'Ammiraglio interpretato da Ed Harris. L'uomo sembra essere sorpreso e non può fare altro che notare quanto Maverick sia il pilota più veloce e talentuoso di tutti i tempi. Mentre il suo team segue il decollo del Mach 10 dalla zona di controllo, sembrerebbe che il suo aereo sia precipitato a causa di un guasto ai motori e di un'esplosione. Maverick, però, sopravvive all'incidente ed entra in una casa del luogo nel bel mezzo di un pranzo. Il pilota, allora chiede: "Dove mi trovo?" e un bambino gli risponde: "Sulla Terra".

Durante l'evento al ComicCon è stato distribuito anche un nuovo trailer in cui il personaggio interpretato da Jon Hamm concede a Maverick una seconda chance a causa della richiesta di Iceman (Val Kilmer). Tuttavia, dal passato riemerge un nuovo fantasma di Maverick. Miles Teller, infatti, che sembrerebbe essere il figlio di Goose, dice: "Mio padre credeva in te. Io non farò lo stesso errore".