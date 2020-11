Top Gun: Maverick, Miles Teller: "Non abbiamo mai usato lo schermo verde"

Top Gun: Maverick avrà tra i suoi protagonisti Miles Teller e l'attore ha parlato delle scene d'azione spiegando che si è deciso di non usare gli effetti speciali.

Il giovane attore, nel sequel del film cult, ha la parte del figlio di Goose e ha recentemente rilasciato un'intervista a Men's Journal.

Miles Teller: "Non c'è schermo verde in un film di Top Gun. Ogni scena, ogni scena d'azione sono stati il risultato del lavoro, del sudore reale, che ci abbiamo messo tutti. La produzione si è svolta nel corso di un anno intero, che è stato decisamente il periodo di riprese più lungo di cui io abbia mai fatto parte".

L'attore ha aggiunto: "Prima di girare il film abbiamo avuto tre mesi di addestramento per pilotare un aereo. Quel periodo è stato importante per sentirsi a proprio agio durante le scene e per creare la nostra tolleranza alla forza di gravità, perché tutti gli elementi aerei sono stati girati dal vero. L'allenamento è iniziato su un Cessna, poi ci siamo spostati su un Extra 300, usato per voli acrobatici, dove inizi a migliorare la tua tolleranza alla G-force. Da lì siamo poi passati a un L-39 Albatros, volando con questi ragazzi chiamati The Patriots, che sono l'equivalente civile dei Blue Angels".

Miles Teller, parlando di Top Gun: Maverick, ha aggiunto: "Penso che quando gli spettatori si renderanno conto che il personaggio che interpreto è quel ragazzino che hanno visto nell'originale, avrà un effetto emotivo. Ho potuto vedere il film alcune settimane fa. Mi ha conquistato e mia moglie ha detto 'Potrebbe essere il miglior film che io abbia mai visto'. Ha pianto più volte".

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è invece Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Nel cast, oltre alla star Tom Cruise, tornerà Val Kilmer nella parte di Iceman, mentre tra gli interpreti ci sono anche Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm ed Ed Harris. Miles Teller, invece, reciterà nel sequel, nella parte di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio del migliore amico di Maverick, Nick "Goose" Bradshaw, il personaggio interpretato da Anthony Edwards nel primo lungometraggio.