Top Gun: Maverick, Lady Gaga svela il titolo della canzone ideata per il film con Tom Cruise

Top Gun: Maverick potrà contare su una canzone originale composta e interpretata da Lady Gaga che ne ha svelato il titolo su Twitter Hold My Hand.

Il film con star Tom Cruise arriverà nei cinema il 27 maggio dopo la presentazione in anteprima al Festival di Cannes.

Lady Gaga ha scritto online: "Quando ho scritto questa canzone per Top Gun: Maverick, non mi ero nemmeno resa conto dei numerosi strati che hanno attraversato il cuore del film, la mia stessa psiche e la natura del mondo in cui viviamo. Ci ho lavorato per anni, perfezionandola, cercando di renderla nostra. Volevo realizzare della musica in una canzone in cui condividiamo il nostro profondo bisogno di essere capiti e provare a capirci, un desiderio di essere vicini quando ci sentiamo così distanti e la capacità di celebrare la vita degli eroi".

La cantante e attrice ha aggiunto: "Sono così grata nei confronti di Tom Cruise, Hans Zimmer e Joe Kosinski per questa opportunità e si è trattata di un'esperienza meravigliosa lavorare con loro. Io, BloodPop, Ben Rice e tutte le persone che ci hanno lavorato sono così entusiasti nel condividerla con voi".

Lady Gaga ha concluso: "Questa canzone è una lettera d'amore rivolta al mondo durante e dopo un periodo davvero difficile. Volevo che la sentiste da così tanto tempo e sono eccitata nel proporvela il 3 maggio".

Il film racconta la storia di Pete "Maverick" Mitchell che si occupa di nuove reclute tra cui Bradley "Rooster" Bradshaw, interpretato da Miles Teller, il figlio del suo amico Goose. Nel cast anche Jennifer Connolly, Jon Hamm, Lewis Pullman, Ed Harris e Val Kilmer.