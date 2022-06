Top Gun: Maverick, Jon Cryer vuole un sequel per Hot Shots! con Charlie Sheen

Dopo il successo del sequel di Top Gun, Top Gun: Maverick, Jon Cryer chiama a gran voce un sequel anche per la sua parodia, Hot Shots!, che lo vedeva protagonista assieme a Charlie Sheen.

Ricordate il film parodia di Top Gun che uscì nel 1991, Hot Shots!, con Charlie Sheen nei panni di Topper Harley, il pilota della Marina richiamato al dovere per un'ultima, importantissima missione segreta?

Pare che la co-star di Sheen nella pellicola, Jon Cryer (che interpretava il tenente Jim "Wash Out" Pfaffenbach) ora voglia realizzarne un sequel, trascinato dall'entusiasmo post-visione di Maverick in sala.

"Ho appena visto Top Gun: Maverick. Credo sia tempo di riunirsi con Charlie Sheen per Hot Shots: Part Tres" ha scritto l'attore in un tweet, come riporta anche Screen Rant.

Un sequel di Hot Shots!, infatti, c'era già stato nel 1993 - Hot Shots! Part Deux - , ma incentrato su altri titoli come Rambo e Commando, e non aveva visto la partecipazione di Cryer.

Tempo per un prequel come si augura l'attore? Vedremo...