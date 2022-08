Top Gun: Maverick, Jerry Bruckheimer ribadisce che non esclude un sequel

Il produttore Jerry Bruckheimer ha parlato del successo di Top Gun: Maverick, confermando che per ora non si sta pensando al sequel, pur non escludendolo.

Top Gun: Maverick potrebbe avere un sequel, anche se per ora il produttore Jerry Bruckheimer non ha confermato lo sviluppo di un potenziale progetto.

Il film con star Tom Cruise sta continuando la sua scalata alle classifiche con i migliori incassi di sempre e ha raccolto l'approvazione della critica e del pubblico.

Jerry Bruckheimer, intervistato da Radio Times, ha spiegato: "Non posso dire cosa ci riserverà il futuro. Se mi aveste chiesto nel 1986 'Pensi che ci sarà un sequel nei prossimi anni?' avrei detto forse. Ma ci sono voluti 30 anni o giù di lì per girarlo!".

Il produttore di Top Gun: Maverick ha aggiunto: "Abbiamo lavorato per anni per provare a far realizzare il secondo film, ci è voluto così tanto tempo. E finalmente Joe Kosinski, Tom Cruise e McQ hanno unito le forze, e siamo finiti per avere un film che amiamo e che il nostro pubblico ama".

Bruckheimer aveva motivato il successo del film dichiarando: "Si tratta sempre dei personaggi, delle tematiche, della storia. Si tratta di tutto questo, si tratta delle emozioni, di riportare sullo schermo Iceman e di vedere un vero film. Sei a bordo dell'F-18 come questi attori. Sono stati addestrati per tre mesi per poter salire su un F-18... Si possono vedere le difficoltà relative a quello che stavano facendo, quello che stavano affrontando. Tutto quello è reale, non è inventato".