Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly: "Ecco come Tom Cruise mi ha aiutata a superare la paura di volare"

Jennifer Connelly, attrice Premio Oscar che fa parte del cast di Top Gun: Maverick, ha raccontato di come Tom Cruise è intervenuto per aiutarla a superare la paura di volare, una fobia che la star aveva da molto tempo.

Jennifer Connelly, 50 anni, ha partecipato al Graham Norton Show online e durante la chiacchierata avuta con Graham Norton ha parlato di Top Gun: Maverick, il tanto atteso sequel del cult anni '80. La Connelly, in particolare, ha raccontato di come Tom Cruise l'abbia aiutata a superare la sua grande paura del volo:

"Avevo paura di dire a Tom che avevo una paura paralizzante di volare da anni. Dopo averlo detto, quando ho firmato ho scoperto che per il mio personaggio non c'erano scene in volo, ma solo a terra, in acqua, ma mai in aria."

È stato solo quando l'attrice ha filmato una scena con Tom Cruise, 58 anni, su un piccolo aereo P-51, che ha capito di dover affrontare quella grande paura: "Tom mi ha detto, 'Jen, sei mai stata su un aereo come questo prima?' Ho pensato: 'No, non l'ho fatto, Tom. È incredibile'. E poi 'Mai fatto voli acrobatici prima?' Ho iniziato a innervosirmi. 'No, perché? Dovrò farli?' lui mi ha detto 'Sarà molto grazioso. Molto elegante. Rotolerai molto elegantemente. Sarà bello e facile'. Quindi è così che ho scoperto che avrei volato sul P-51 e che Tom avrebbe pilotato".

Pare quindi che Tom Cruise sia una spalla molto importante sul set per i suoi colleghi, tanto che Jennifer Connelly si è decisa a volare nonostante la sua grande fobia.

Top Gun: Maverick debutterà nelle sale il 19 novembre 2021.