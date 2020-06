Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly svela com'è lavorare con Tom Cruise

Top Gun: Maverick, sequel molto atteso del cult anni '80, arriverà il prossimo dicembre con Tom Cruise ancora una volta nel ruolo del pilota Pete Mitchell che stavolta avrà un nuovo interesse amoroso, interpretato da Jennifer Connelly. L'attrice ha svelato com'è lavorare con la star di Hollywood sul set.

Jennifer Connelly interpreterà Penny Benjamin, proprietaria di un bar vicino alla scuola di volo Top Gun che accenderà un nuovo interesse in Pete Mitchell. I due attori hanno condiviso molto tempo sul set e Jennifer Connelly ha parlato molto bene del collega, definendolo un grande professionista:

"Non ho mai visto nessuno lavorare tanto duramente e dedicarsi così tanto al proprio lavoro... Ogni momento è per lui un'opportunità per fare tutto ciò che è in suo potere per dare il meglio di sé"

Top Gun: Maverick, Tom Cruise ha costretto i colleghi giovani a un pericoloso addestramento

Dalle parole della star si percepisce la grande attitudine al lavoro di attore di Tom Cruise, che si dedica anima e corpo ai suoi progetti. Sappiamo che è stato di grande aiuto a tutto il cast, anche per le scene d'azione, ed era così preciso che Jennifer Connelly si è impegnata più del dovuto per memorizzare al meglio le sue battute:

"Tom è sempre così preparato. Non sono mai stata così paranoica sulle battute da ricordare come questa volta"

Top Gun: Maverick è stato posticipato al 23 dicembre 2020. Sul grande schermo, insieme a Tom Cruise, ritroveremo anche Val Kilmer. Ambientata 34 anni dopo i fatti del primo film, la pellicola vede il leggendario capitano Pete "Maverick" Mitchell, nuovo istruttore di volo della scuola di piloti Top Gun, fare da mentore e guida a Bradley, figlio dello scomparso compagno di volo Goose, che cerca di diventare un aviatore come il padre.