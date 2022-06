Top Gun: Maverick, il produttore: "Una telefonata di Tom Cruise ha reso possibile realizzare il film!"

Durante il Festival di Cannes, intervistato da The Hollywood Reporter, Jerry Bruckeimer ha raccontato l'importanza di una telefonata di Tom Cruise ai fini della realizzazione di Top Gun: Maverick.

Jerry Bruckeimer ha raccontato di aver dovuto attendere più di 35 anni prima di poter sviluppare Top Gun: Maverick. A quanto pare, una telefonata di Tom Cruise alla Paramount sarebbe stata provvidenziale. Direttamente dal Festival di Cannes, il produttore ha detto: "Joe Kosinski aveva un quadernone di reference, un libro e un titolo. Ha raccontato lo sviluppo del personaggio a Tom e la storia che avrebbe voluto raccontare. Insomma, lo ha convinto. Tom ha alzato la cornetta, ha chiamato il capo della Paramount e gli ha detto: 'Voglio fare un altro Top Gun'".

Jerry Bruckeimer ha concluso: "E così il film è andato in porto!". Fino a questo momento, Top Gun: Maverick ha ricevuto recensioni entusiastiche. Adesso non rimane altro da fare che attendere il riscontro del pubblico e sperare che il film riporti al cinema quanta più gente possibile in tutto il mondo.

A proposito della possibilità che Top Gun: Maverick possa riportare al cinema più generazioni, Jerry Bruckeimer ha risposto: "Penso che sia fantastico. Lo penso davvero. Tornando alla mia giovinezza, quando avevo 6, 7, 8 anni, aspettavo con ansia i giorni in cui i miei genitori mi portavano al cinema. Non vedevo l'ora di sedermi con le mani nei popcorn e perdermi in un mondo creato da Hollywood. E le nuove generazioni hanno vissuto la stessa esperienza. Dico sempre alle persone: 'Avete una cucina in casa, ma vi piace comunque andare a mangiare fuori. Avete una TV con lo streaming, ma c'è qualcosa nell'esperienza di gruppo. Poter ridere, avere paura e provare emozioni con una folla di persone è così importante'. E Top Gun: Maverick è il film perfetto per questo. Li abbiamo colpiti con l'umorismo, l'emozione e un'azione fenomenale che è davvero reale. Non è CGI".

Top Gun: Maverick è nei cinema italiani dal 25 maggio, distribuito da Eagle Pictures.