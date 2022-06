Top Gun: Maverick, il film supera i 900 milioni di dollari di incasso nel mondo

Top Gun: Maverick ha superato i 900 milioni di dollari di incasso nel mondo; venticinque giorni dopo la sua uscita, il film si è affermato come il più redditizio titolo di sempre interpretato da Tom Cruise.

Come riportato da Screen Daily, Top Gun: Maverick ha tagliato il traguardo dei 900 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Il film con Tom Cruise si appresta a puntare all'obiettivo del miliardo di dollari.

Al momento, appena venticinque giorni dopo la sua uscita al cinema, Top Gun: Maverick si è affermato come il film più redditizio di sempre interpretato da Tom Cruise. Secondo le statistiche, il 16% del pubblico è tornato in sala per guardarlo una seconda volta; il 4%, addirittura, lo ha guardato ben tre volte.

Per Paramount, si tratta della migliore release nordamericana di sempre dietro Titanic che, nel 1997, si è fermato a 659 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti. Al momento, negli USA, Top Gun: Maverick ha toccato quota 472.8.

Top Gun: Maverick è diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer.