Top Gun: Maverick, Glen Powell e le riserve sul suo personaggio: "È un Draco Malfoy della Marina"

In una recente intervista, la star di Top Gun: Maverick Glen Powell ha raccontato delle sue iniziali riserve nei confronti del personaggio di Hangman, e come ci abbia poi lavorato su.

Ѐ indiscutibile, Top Gun: Maverick è stato un grande successo commerciale contro ogni possibile aspettativa. Eppure, una delle star della pellicola, Glen Powell, aveva qualche riserva sul suo personaggio, soprattutto all'inizio.

Top Gun: Maverick, Glen Powell in una scena

Da una recente intervista con GQ è saltato fuori che l'attore di Top Gun: Maverick aveva parecchi dubbi su Hangman, definendolo "una guarnizione del c***o" e un "Draco Malfoy della Marina".

Inizialmente l'attore aveva affrontato i provini mirando al ruolo di Rooster, successivamente andato al collega Miles Teller: "Era lì per aggiungere il conflitto al personaggio di Rooster, il che è una buona cosa, ma non era tridimensionale e non aveva alcun vantaggio", ha detto Powell riferendosi ad Hangman, "Non sapevo perché esistesse e quale fosse il suo senso all'interno della storia. È stato un atto di fede. Col senno di poi, mi sarei mangiato le mani se avessi perso quest'occasione".

Sul set di Top Gun: Maverick Tom Cruise ha aiutato Powell nella caratterizzazione di Hangman, cercando di non renderlo troppo stereotipato, e dandogli qualche consiglio su come muoversi al meglio sfruttando anche il linguaggio del corpo: "Non ho bisogno che le persone facciano il tifo per te, ma ho bisogno che amino guardarlo".

In conclusione all'intervista Powell ha accennato all'esperienza del recitare al fianco di Tom Cruise, dicendo che ha ampliato notevolmente la sua conoscenza dell'industria cinematografica: "Per realizzare un film di tale portata, con quel budget, devi essere in grado di giustificare il tuo valore come star e la tua influenza creativa, così da assicurarti che la pellicola venga riprodotta dappertutto. È qui che gli studios si fidano di Tom. Lo guardano e dicono: 'Sì, sai come si fa, vai a farlo'".