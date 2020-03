Top Gun: ecco chi avrebbe dovuto interpretare Maverick al posto di Tom Cruise

Non tutti sanno che Tom Cruise non è stata la prima scelta per interpretare Maverick in Top Gun, infatti prima di lui c'era una lista di star emergenti degli anni '80 che aspirava a interpretare il pilota più famoso del cinema.

Top Gun: Tom Cruise in una immagine promo del film

Arrivato nelle sale nel 1986, Top Gun si rivela ancora oggi un cult degli anni '80, che portò al successo anche il giovanissimo Tom Cruise. Ma il ruolo in origine non era destinato a lui, ma bensì ad altri attori: il ruolo di Maverick fu offerto per la prima volta a Matthew Modine, conosciuto per Birdy e Mrs.Soffel, che però poi divenne protagonista di Full Metal Jacket di Stanley Kubrik. Altri nomi presi in considerazione per la parte furono Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez, Sean Penn e Michael J. Fox, oltre che Jim Carrey, Scott Baio e Tom Hanks.

Insomma, una lista molto lunga prima di arrivare alla scelta di Tom Cruise che, all'epoca, si era fatto strada a Hollywood grazie al film Risky Business, pellicola diretta da Paul Brickman datata 1983. Per sua fortuna, venne scelto per Top Gun che lo consacrò come uno degli attori più gettonati per i film d'azione.

L'imminente ritorno di Tom Cruise sul grande schermo in Top Gun: Maverick sta entusiasmando molti fan, specialmente considerando quanto meticolosamente siano state realizzate le scene di combattimento per il sequel e il ritorno di molti componenti del cast originale.