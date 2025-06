Tony Gilroy: "Per Disney lo streaming era morto, ma per Andor mi ha dato 650 milioni"

Il regista e produttore ha parlato della realizzazione della serie Star Wars in un contesto in cui lo streaming non era affatto considerato prioritario

La serie Andor, una delle più apprezzate del mondo recente di Star Wars, ha richiesto un budget enorme per essere realizzata, almeno secondo quanto dichiarato dal suo autore, Tony Gilroy.

Questa settimana, in occasione dell'ATX Television Festival, Gilroy ha confermato con disinvoltura ciò che gli addetti ai lavori sapevano da tempo: Andor è costata oltre 650 milioni di dollari. Questa cifra per realizzare 24 episodi per una piattaforma di streaming che, secondo la Disney, non è mai valsa la pena di investire.

"Non ho mai ricevuto delle note", ha detto Gilroy. "Per la Disney si trattava di 650 milioni di dollari". Secondo queste dichiarazioni, Andor ha superato ogni precedente produzione di Star Wars, persino i sequel. È costato più di Gli ultimi Jedi e Il Risveglio della Forza. Se a ciò si aggiunge il costo della Stagione 1, il totale, a quanto si dice, eclissa il budget dell'intera trilogia originale di oltre 10 volte.

L'assurda convinzione della Disney: "Lo streaming è morto"

Andor, stagione 2

Questo budget folle è quello che è servito a realizzare le due stagioni complete, ma è innegabile si tratti comunque di un quantitativo di soldi davvero assurdo. La produzione ha avuto le sue difficoltà: le riprese sono iniziate nel 2022, sono state bloccate dagli scioperi e si sono concluse solo nel febbraio 2024.

Andor

Gilroy ha anche confermato ciò che molti sospettavano: Disney gli ha concesso ampia libertà creativa. "Abbiamo lottato duramente per i soldi", ha dichiarato, "ma non sono mai intervenuti su nulla". Gilroy ha dichiarato anche che, durante le trattative per il budget, lo studio gli aveva detto che "lo streaming è morto" e che prima di abbandonare la nave, hanno lanciato un'ultima Ave Maria nel vuoto di contenuti: Andor.

C'è qualcosa di esilarante nel fatto che la Disney dica: "Siamo fuori dalla guerra dello streaming", dopo aver lasciato che Gilroy costruisse la sua opera fantascientifica con il budget di un film Marvel. Ed è risultata anche una delle opere più apprezzate degli ultimi mesi e non solo una delle migliori, se non la migliore serie Star Wars mai prodotta.