Andor, la teoria di Tony Gilroy sul declino dell'MCU: "Ecco perché quei cinecomic Marvel hanno fatto flop"

Che si creda o meno al fenomeno della "stanchezza da supereroi", è innegabile che i Marvel Studios non siano più quel gigante cinematografico che erano una volta. È innegabile che lo studio abbia subito un calo di qualità negli ultimi tempi, con la diminuzione degli incassi al botteghino che può essere in parte attribuita a un calo di interesse da parte del pubblico.

Nel corso di un'intervista con Slash Film, Tony Gilroy ha parlato dei piani originali della Disney/Lucasfilm per Andor, che sarebbe stato più simile a un buddy-movie con Cassian Andor (Diego Luna) e K-2S0 (Alan Tudyk). Fortunatamente, le cose sono andate diversamente e la serie è diventata uno dei prodotti Star Wars più apprezzati di sempre.

"Nella serie è perfetto. L'introduzione tardiva di K-2SO era qualcosa che ho sempre voluto. Le versioni precedenti dello show erano sicuramente interessanti. Non erano brutte, ma avevano un difetto fatale, mi sembrava, cioè che se questo è il tuo show, quando stiamo per assaltare la Cittadella nell'episodio pilota, cosa farai nell'episodio 9? Cosa farete? Continuerai a ripetere le stesse cose?".

Perché Tony Gilroy non sopporta i film dei Marvel Studios?

Un'immagine della cattura di Loki/Tom Hiddleston in The Avengers - I vendicatori

Se vi state chiedendo cosa c'entri tutto questo con la situazione attuale della Marvel, Gilroy ha poi usato l'MCU come esempio di un franchise che secondo lui è diventato troppo dipendente dai MacGuffin.

Andor, stagione 2

"Cercando di ottenere il, come si chiama? Non ricordo il nome della scatola. Come c*** si chiama la scatola in The Avengers? Il Tesseract! Ecco perché tutti i film Marvel falliscono sempre. Non fanno altro che cercare questo o quello, tutto pur di ottenere quel Tesseract".

Sebbene alcuni possano considerarlo un po' un'idea azzardata, i Marvel Studios tendono a fare un uso eccessivo di questo particolare espediente narrativo, anche se lo stesso si potrebbe dire di Star Wars e di molti altri blockbuster mainstream. Su queste pagine trovate la recensione di Andor 2, che ha convinto davvero tutti i fan di Star Wars.