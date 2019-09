Tomb Raider 2: svelati il regista e la data di uscita del sequel

Tomb Raider 2 ha finalmente una data di uscita, il 19 marzo 2021, ed è stato annunciato anche il regista del sequel del film con Alicia Vikander.

Secondo quanto riferito da Deadline, il film con Alicia Vikander sarà distribuito quindi il 19 marzo 2021 e sarà diretto da Ben Wheatley. Per quanto riguarda la sceneggiatura, Tomb Raider 2 sarà scritto da Amy Jump e prodotto da Graham King con la sua GK Films. Secondo la fonte, sembra che la produzione del lungometraggio inizierà l'anno prossimo, probabilmente a gennaio.

Tomb Raider: l'attrice Alicia Vikander in una foto del film

Il primo film di Tomb Raider, distribuito dalla Warner Bros., è stato prodotto con un budget di 94 milioni di dollari e ha finito per incassare 58 milioni di dollari sul mercato statunitense. In tutto il mondo ha incassato 274 milioni di dollari, dei numeri un po' più bassi delle aspettative iniziali ma non proprio pessimi.

Non sappiamo ancora nulla sulla possibile storia di questo sequel. Il film del 2018 che ha introdotto Alicia Vikander nei panni della nuova Lara Croft ha raccontato le origini del personaggio, una ragazza indipendente e determinata che si mette alla ricerca del padre, ritenuto scomparso ma che lei sente sia ancora vivo.