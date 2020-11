Tom & Jerry: il trailer del film che unisce animazione e live-action

Tom & Jerry, il nuovo film con protagonisti i personaggi creati da Hanna e Barbera, arriverà nelle sale nel 2021 e il primo trailer regala qualche anticipazione.

Nel video si vede infatti cosa accade in un lussuoso albergo quando il topo decide di trasferirsi nella struttura, costringendo una giovane ad assumere il gatto suo nemico per provare a organizzare senza problemi un importante evento.

La sinossi del film diretto da Tim Story, che verrà distribuito nei cinema americani il 5 marzo, anticipa che in Tom & Jerry si assisterà a un ritorno delle rivalità quando il simpatico topolino si trasferisce a New York, nell'hotel più lussuoso e in attesa del 'matrimonio del secolo', obbligando l'organizzatrice delle nozze, la cui carriera riesca di essere rovinata per sempre, ad assumere il gatto Tom con lo scopo di liberarsi di lui. La situazione è inoltre complicata da un ambizioso membro dello staff dell'hotel che cerca di cospirare contro i tre protagonisti.

Nel cast del film di Tim Story ci sono Chloe Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost, e Ken Jeong. La sceneggiatura è firmata da Kevin Costello.