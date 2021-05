Tom & Jerry in blu-ray, la recensione: un frenetico mix tra animazione classica e live action

Tom & Jerry: Michael Peña e Tom in una scena

Due personaggi iconici dell'animazione classica immersi nel live action per un film dall'impatto visivo curioso e vissuto a un ritmo frenetico. Come vedremo nella recensione di Tom & Jerry in blu-ray, sono queste le caratteristiche più peculiari del film di Tim Story, che rimanda ovviamente al celebre Chi ha incastrato Roger Rabbit? del 1988.

Tom & Jerry: una scena

In Tom & Jerry, il topo dispettoso si trasferisce al Royal Gate Hotel, il migliore di New York, alla vigilia di un grande evento denominato il "matrimonio del secolo". Questo costringe l'organizzatrice dell'evento a ingaggiare il gatto Tom per disfarsi della fastidiosa presenza del topo. Inizierà una battaglia pericolosa per il matrimonio e per lo stesso hotel, ma intanto sorgerà un problema ancora più grande che finirà per far alleare i due rivali. Nel cast Chloe Moretz e Michael Peña. Grazie a Warner Bros. Entertainment Italia, abbiamo potuto ammirare il blu-ray che è appena uscito e che andiamo ad analizzare.

Cartoon in CGI e live-action, una convivenza non semplice

Naturalmente il video di un film come Tom & Jerry, con i personaggi animati calati in un mondo live-action, presenta delle particolarità. Anche perché i due protagonisti, come tutti gli altri animali, sono realizzati in CGI ma con una tecnica che richiama il look dell'animazione a mano. Sotto questo aspetto, se i "cartoons" si integrano alla perfezione fra gli esseri umani sul piano dell'interazione e la loro presenza risulta credibile, va anche detto che in alcune scene resta una sensazione straniante, quella di avvertire quasi un corpo intruso: forse perché le figure restano un po' troppo piatte rispetto al resto, o forse per i loro colori troppo vivaci. Ci sono anche momenti più convincenti sotto questo aspetto, ad esempio la pelliccia bagnata degli animali durante il temporale è sicuramente efficace, ma non sempre si raggiunge un livello così alto di fluidità e naturalezza. Ma ovviamente questo dipende dalla lavorazione del film.

Tom & Jerry, la recensione: Il ritorno dei celebri personaggi creati da Hanna e Barbera

Il blu-ray è splendido per dettaglio e croma

Tom & Jerry: Ken Jeong in una scena

Ma qui si parla del blu-ray e sul piano del puro trasferimento, il prodotto Warner rispetta in pieno i canoni dell'altissima qualità. Innanzitutto sotto l'aspetto del dettaglio, dove a parte una fisiologica morbidezza nei momenti dell'integrazione più estrema, il quadro resta nitido e sia gli ambienti reali che le figure animate sono ricche di particolari. Ma poi anche sotto l'aspetto del croma, davvero esplosivo e caratterizzato da colori incredibilmente vivaci sia negli interni che nelle panoramiche della città, tanto da rimpiangere la mancanza di un'edizione in 4K, dove l'HDR avrebbe potuto fare meraviglie. Vanno registrate minime tracce di rumore, frutto probabilmente di un po' di compressione o del tentativo di rendere i bordi più evidenti.

Tom & Jerry: una sequenza

Audio italiano buono, ma l'inglese è su un altro pianeta

Tom & Jerry: una scena animata del film

Sul fronte audio, c'è il rammarico di doversi accontentare di una traccia italiana in Dolby Digital 5.1, e il piacere di poter godere nella traccia originale di un eccezionale Dolby Atmos (con core Dolby TrueHD 7.1) che offre curatissimi effetti panning, una superba e chirurgica separazione dei canali, un ottimo sfruttamento dell'asse verticale oltre che di quello posteriore, nonché una travolgente resa delle frenetiche scene di inseguimento. Il tutto senza mai sacrificare i dialoghi, sempre ben bilanciati, pur dando molto sprint anche alla colonna sonora e perfino ai bassi, presenti con vigore ma mai invasivi.

Tom & Jerry: Chloë Moretz in una scena del film

Anche la traccia italiana risulta piacevole e coinvolgente, inevitabilmente lo spettatore si sente al centro delle sequenze più vivaci, ma ovviamente il tutto avviene su un paio di gradini più in basso sul piano della qualità, dell'energia complessiva e della precisione del puro dettaglio sonoro. Insomma non viene sfruttato pienamente l'ottimo lavoro sul sound design.

Gli extra: oltre un'ora di materiale e clip esclusiva con Bonolis

Tom & Jerry: una foto

Più che soddisfacente il reparto dedicato agli extra, con oltre un'ora di contenuti e una piccola sorpresa tutta dedicata agli utenti italiani. Partiamo da quest'ultima: all'interno della confezione c'è infatti un foglietto con un QR code da scansionare per vedere una clip esclusiva di circa 3 minuti in cui Paolo Bonolis, che ha partecipato al film, parla del suo rapporto con i cartoni animati e con Tom & Jerry in modo particolare E veniamo ai contenuti nel disco. Troviamo innanzitutto dieci Scene eliminate (totale di 13' e mezzo), inclusa un'apertura alternativa, presentate in varie fasi di completamento e precedute da un commento del regista Tim Story. A seguire Gag Reel (3') con papere divertenti, poi Bringing Tom & Jerry to Life (14'), ovvero un dietro le quinte classico nel quale vengono trattati vari aspetti della produzione e dell'impresa di inserire un classico cartone animato nel mondo contemporaneo.

Tom & Jerry: Chloë Moretz e Michael Peña una scena

Tom & Jerry's World (4') è una featurette ironica sui due protagonisti e sugli oggetti di scena, mentre The Feud: #TeamTom vs. #TeamJerry (4') fa in pratica la conta tra cast e troupe su chi preferisce l'uno o l'altro dei due mitici personaggi. Troviamo poi Jerry's "A House For a Mouse" (4'), ovvero come Jerry ha decorato la sua casa in un iconico hotel di New York City. In The Tom & Jerry Guide to New York City Wildlife (5') si dà uno sguardo alle altre creature animate del film, mentre in Inside the wedding of Ben and Preeta (5' e mezzo) si scoprono le curiosità delle nozze della coppia al Royal Gate Hotel. Per chiudere A Scene Comes to Life (9' in tutto), che svela i segreti della realizzazione di due scene specifiche.