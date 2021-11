Tom Holland svela il suo trucco per sembrare più alto sul red carpet

Tom Holland, durante la sua recente intervista per la copertina di GQ Magazine, ha rivelato di utilizzare un trucco al fine di ovviare alle sue insicurezze relative all'altezza; un trucco che Tom usa spessissimo, specialmente quando si trova sui red carpet durante i tour promozionali delle sue pellicole di successo.

Tom Holland e suo padre Dominic Holland

L'attore di Spider-Man: No Way Home, che durante l'intervista di GQ ha anche confermato la sua storia d'amore con Zendaya Coleman, parlando anche delle loro foto del bacio divenute virali nei mesi scorsi, ha deciso di svelare il trucco che usa per sembrare più alto sul tappeto rosso.

"Faccio questa cosa un po' peculiare quando sono su un red carpet, cerco di stare più vicino ai fotografi rispetto alle altre star, cerco di stare un passo avanti a loro", ha ammesso Holland. Oltre a questa tecnica, Tom è anche solito usare delle solette per scarpe che riescono a farlo sembrare un paio di centimetri più alto.

Spider-Man: Homecoming: Tom Holland e Jon Watts al photocall

Non potendo fare nient'altro per aumentare i suoi 173 cm di altezza, Tom Holland ha deciso di concentrarsi sulle caratteristiche del suo corpo che può effettivamente cambiare: "Non posso fare nulla per la mia altezza ma posso mettere su più muscoli, quello posso farlo". A questo proposito, per le riprese Captain America: Civil War, l'attore ha dovuto indossare una tuta muscolare mentre "Adesso, grazie all'allenamento, indosso solo una coppa per il pene."