Tom Holland e Zendaya rompono il silenzio sulla loro storia e le foto del bacio

Tom Holland e Zendaya, durante una recente intervista rilasciata per GQ Magazine relativa al tour promozionale di Spiderman No Way Home, hanno deciso di confermare ufficialmente la loro storia, parlando anche di quanto l'invasione di privacy subita qualche mese fa a causa delle foto del loro bacio non sia stata semplice da affrontare.

"Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più davvero sotto il nostro controllo e un momento che pensi sia tra due persone che si amano, adesso è un momento condiviso con il mondo intero." Ha spiegato Holland. "Sono sempre stato irremovibile nel mantenere privata la mia vita perché condivido guà tanto con il mondo."

"Quelle foto ci hanno fatto sentire come se qualcuno ci avesse derubato della nostra privacy. Non sto dicendo che all'epoca non eravamo pronti per parlare pubblicamente della nostra storia, sto dicendo che non volevamo parlare affatto della nostra storia in pubblico, e che quelle foto ci hanno costretti a farlo." Ha concluso l'attore.

Il giornalista ha chiesto anche a Zendaya Coleman di dire la sua a proposito della loro storia, al che l'attrice ha risposto: "È stato tutto piuttosto strano, confuso e invadente. Il sentimento che proviamo è quello che senti quando tieni davvero a qualcuno e lo ami e speri che quei momenti appartengano solo a voi due. Credo che amare qualcuno sia sacro e speciale, ma soprattutto è qualcosa che dovrebbe restare tra le due persone che si amano."